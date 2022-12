W czwartek po godz. 7.00 złoty umacnia się w stosunku do dolara o 0,17 proc., do 4,48 zł. Osłabia się natomiast do euro o 0,01 proc., do 4,67 zł, traci też do franka szwajcarskiego 0,13 proc. i jest wyceniany na 4,74 zł.

Złoty w środę po godzinie 17.20 osłabiał się do euro o ok. 0,1 proc. Za jedno euro po południu trzeba było zapłacić 4,67 zł. Polska waluta niewiele traciła także do dolara (0,1 proc.), który kosztował 4,53 zł. Najbardziej złoty tracił do franka szwajcarskiego, bo ponad 0,6 proc. Za franka po południu trzeba było zapłacić 4,77 zł.