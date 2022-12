W czwartek po godz. 17.30 złoty umacnia się w stosunku do dolara o 0,43 proc., do ponad 4,46 zł. Osłabia się natomiast do euro o ok. 0,5 proc., do ok. 4,69 zł. Polska waluta traci też ok. 0,5 proc. do franka szwajcarskiego, który jest wyceniany na 4,76 zł.

W czwartek po godz. 7.00 za dolara płacono do 4,48 zł, euro kosztowało 4,67 zł, a frank szwajcarski wyceniany był na 4,74 zł.