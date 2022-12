"W poniedziałek złoty względem euro jest nieco słabszy, jednak wydaje się, że trzeba ten ruch traktować jako odreagowanie po wyraźnych spadkach z ostatnich tygodni. Wydarzeniem tygodnia na rynku krajowym jest posiedzenie RPP i konferencja prezesa Glapińskiego, a biorąc pod uwagę komunikaty z ostatnich posiedzeń oraz poprzedni odczyt inflacyjny można zakładać, że RPP nie zdecyduje się na zamianę stóp procentowych, a wydźwięk przekazu po posiedzeniu będzie bardzo gołębi" – powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Bank Polska Jarosław Kosaty.

Zdaniem ekonomisty, czynnikiem ograniczającym mocniejsze osłabienie złotego względem euro w najbliższych dniach i tygodniach będą czynniki globalne.

"EUR/USD jest mocny, co ma związek z gołębimi tonami płynącymi ze strony Rezerwy Federalnej. W obraz ten wpisują się ostatnie dane z amerykańskiego rynku pracy, po których EUR/USD wyraźnie się cofnął, ale szybko wrócił w okolice szczytu. To pokazuje, że potencjał do dalszego umacniania dolara na globalnych rynkach się kończy (a to powinno sprzyjać walutom EM – PAP). Z drugiej strony zapewne EBC również spowolni tempo podwyżek stóp, choć w tym przypadku wchodzi jeszcze w grę redukcja bilansu. To powinno działać na niekorzyść dolara i wspierać dobry, globalny sentyment inwestycyjny" – dodał.

"W takim otoczeniu wydaje się, że potencjał odreagowania na EUR/PLN jest raczej niewielki i w kolejnych tygodniach złoty powinien pozostawać stabilny lub się umacniać" – powiedział ekspert Santander Bank Polska.

O godzinie 15.49 kurs EUR/PLN rośnie o 0,49 proc. do 4,7016, a USD/PLN zwyżkuje o 0,26 proc. do 4,4546.

Na rynkach bazowych kurs pary EUR/USD rośnie o 0,23 proc. do 1,0556.

RYNEK DŁUGU

"W poniedziałek na krajowym długu mają miejsce mocne wzrosty rentowności, co poprzedzały wielotygodniowe ich spadki. Wydaje się, że pretekstem do takiego zachowania były piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy" – powiedział ekonomista Santander Bank Polska.

W jego opinii, rynek długu, jeśli chodzi o rentowności, jest już w trendzie spadkowym.

"Biorąc jednak pod uwagę, że na rynkach bazowych odreagowanie (wzrosty rentowności – PAP) zostało szybko zanegowane, to w takim kontekście, to co widzimy na krajowym długu wydaje się mieć charakter techniczny. Co do zasady, jeśli wziąć pod uwagę kwestie fundamentalne, czyli spadające oczekiwania na podwyżki stóp procentowych z rynków głównych, uważam, że jesteśmy już w trendzie spadkowym jeśli chodzi o rentowności" – dodał.

"Przy takich założeniach, można oczekiwać, że w dalszej części tygodnia, po konferencji prezesa Glapińskiego (czwartek, 8 grudnia br., początek godzina 15.00) powinniśmy już wrócić do spadków rentowności SPW" – powiedział Jarosław Kosaty.

W środę dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 7 pb. do 3,572 proc., a niemieckich idą w górę o 2,7 pb. do 1,8825 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 15.49 10.05 15.48 EUR/PLN 4,7023 4,6886 4,6828 USD/PLN 4,4521 4,4425 4,4682 CHF/PLN 4,7469 4,7535 4,7564 EUR/USD 1,0562 1,0554 1,048 PS1024 6,913 6,732 6,686 DS0727 6,86 6,61 6,60 DS0432 6,65 6,37 6,37

