Złoty we wtorek osłabił się i do euro, i do dolara. W stosunku do obu walut złoty tracił ponad 0,2 proc. W efekcie ok. godz. 17 wspólna waluta europejska była wyceniana na 4,69 zł, a dolar – 4,34 zł.

Reklama

Jeszcze więcej – bo ponad 1 proc. – złoty stracił w stosunku do franka szwajcarskiego, który ok. godz. 17 kosztował prawie 4,72 zł.

We wtorek rano euro kosztowało 4,68 zł, frank szwajcarski - 4,68 zł, a dolar – 4,33 zł.

autor: Marek Siudaj