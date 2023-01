Złoty w środę po południu tracił w stosunku do euro ponad 0,2 proc. Ok. godz. 17 kurs euro wynosił 4,7 zł. Jednocześnie złoty w środę umacniał się do dolara. Nasza waluta zyskała 0,2 proc. i ok. godz. 17 kurs dolara wynosił 4,34 zł.

Reklama

Złoty w środę wyraźnie tracił w stosunku do franka szwajcarskiego, który kosztował ok. godz. 17 prawie 4,76 zł.

W środę rano euro kosztowało 4,70 zł, dolar był wyceniany na 4,36 zł a kurs franka szwajcarskiego wynosił 4,72 zł.