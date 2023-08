Złoty w środę po południu umocnił się o 0,15 proc. do euro, które ok. godz. 17 kosztowało nieco ponad 4,46 zł. Złoty zyskał także 0,1 proc. do dolara, który ok. godz. 17 wyceniany był na niespełna 4,12 zł. Kurs franka szwajcarskiego praktycznie się nie zmienił i wynosił 4,68 zł.

W środę rano euro kosztowało 4,46 zł, frank szwajcarski 4,67 zł, a dolar 4,11 zł.