W środę ok. godziny 16.30 złoty stracił na wartości wobec euro (o 1,53 proc.), do 4,56 zł. Polska waluta osłabiła się także w stosunku do: dolara amerykańskiego (o 1,74 proc.), do 4,26 zł oraz franka szwajcarskiego o 1,22 proc., do 4,76 zł.

W środę po godz. 7.00 euro wyceniano na 4,49 zł, dolara amerykańskiego na 4,18 zł, a za franka szwajcarskiego płacono ok. 4,71 zł.