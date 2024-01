Złoty w piątek umocnił się do dolara i euro. Dolar stracił do złotego ponad 0,2 proc. i ok. godz. 17.20 kosztował niespełna 4,02 zł. Euro potaniało o blisko 0,1 proc. i ok. godz. 17.20 kosztowało blisko 4,37 zł. Złoty za to stracił do franka szwajcarskiego blisko 0,2 proc. – kurs franka ok. godz. 17.20 wyniósł prawie 4,66 zł.

W piątek rano euro kosztowało 4,37 zł, frank szwajcarski 4,65 zł, a dolar 4,03 zł.