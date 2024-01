Euro osłabiało się do złotego o 0,16 proc. do 4,36 zł. Amerykańska waluta straciła z kolei 0,27 proc. do ok. 4,02 zł. Złoty najbardziej umocnił się do franka szwajcarskiego (o 0,48 proc.), który kosztował 4,65 zł.

We wtorek ok. 7.30 polska waluta się osłabiała. Euro wyceniane było na 4,36 zł, frank na 4,68 zł, a dolar na 4,03 zł.