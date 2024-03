Złoty we wtorek ok. godz. 17.10 osłabił się do euro o 0,08 proc. - było wyceniane na 4,31 zł, zaś skala osłabienia wobec dolara, który był wyceniany na 3,98 zł, wyniosła 0,14 proc. Z kolei do franka złoty umocnił się o 0,28 proc. Szwajcarska waluta była wyceniana na 4,40 zł.

We wtorek w południe grupa posłów koalicji rządowej złożyła wstępny wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunał Stanu. Posłowie stawiają szefowi NBP Adamowi Glapińskiemu osiem zarzutów. Chodzi m.in. o złamanie konstytucji i ustawy o NBP poprzez skupowanie aktywów w latach 2020-2021 oraz interwencje walutowe bez należytego upoważnienia.

Ok. godz. 12.30 euro umacniało się wobec złotego o 0,1 proc. i było wyceniane na 4,31 zł. Polska waluta zyskiwała natomiast do dolara amerykańskiego (o blisko 0,1 proc.), który kosztował 3,96 zł. Złoty najwięcej, bo 0,3 proc., zyskał do franka szwajcarskiego, wycenianego na 4,40 zł.

Po godz. 9. we wtorek euro było wyceniana na niespełna 4,31 zł, dolar na 3,97 zł, a frank na 4,41 zł.

"Wniosek o postawienie Prezesa NBP przed Trybunałem Stanu nie ma wg nas jasnego przełożenia na perspektywy polityki pieniężnej. Procedura przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która zbada zasadność postawionych zarzutów, może trwać kilka-kilkanaście miesięcy. Dalszym krokom towarzyszyć mogą z kolei istotne kontrowersje prawne" - poinformowali ekonomiści PKO BP w opublikowanym we wtorek Kwartalniku Ekonomicznym.