Na rynku walutowym złoty zyskuje na wartości względem euro oraz dolara – pierwsza z ważnych walut osłabła o blisko 0,1 proc. do poziomu 4,28 zł, podczas gdy kurs dolara spadł do 3,95 zł. Tymczasem frank szwajcarski utrzymuje stabilność, kosztując niemalże 4,39 zł, co sygnalizuje interesujące trendy w dynamice polskiej waluty.