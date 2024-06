Złoty osłabia się względem głównych walut

W czwartek po południu kurs złotego osłabł względem dolara amerykańskiego o 0,28 proc., do 3,93 zł, euro o 0,14 proc. do 4,28 zł i franka o 0,10 proc. do 4,41 zł.

We czwartek rano euro kosztowało 4,29 zł, dolar niespełna 3,94 zł, a frank szwajcarski był wyceniany blisko 4,41 zł. (PAP)