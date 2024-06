W czwartek rano kurs złotego zyskał względem dolara amerykańskiego o 0,15 proc., do 4,01 zł, a w odniesieniu do franka szwajcarskiego o 0,04, do blisko 4,48 zł. Natomiast wobec euro złotówka zyskała 0,11 i kosztowała 4,33.

W środę po południu euro kosztowało 4,32 zł, dolar poniżej 4 zł, a frank szwajcarski był wyceniany na ok. 4,47 zł. (PAP)

