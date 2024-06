Zmiany w kierownictwie Republikanów

Reklama

O wykluczeniu Ciottiego biuro polityczne partii zadecydowało jednogłośnie. Następnie dwoje polityków: Annie Genevard i Francois-Xavier Bellamy zostało upoważnionych do kierowania ugrupowaniem. Xavier-Bellamy otwierał listę wyborczą Republikanów w niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Po decyzji biura politycznego Ciotii oświadczył, że nadal pozostaje na czele Republikanów. "Jestem i pozostaję przewodniczącym naszego stronnictwa politycznego, wybranym przez jego zwolenników" - oznajmił. Dodał, że "żadne decyzje podjęte na tym spotkaniu (Biura Politycznego - PAP) nie mają mocy prawnej".

Reklama

Republikanie to partia kontynuująca tradycje gaullistowskie. Z tego ruchu, występującego pod różnymi nazwami (Zgromadzenie na rzecz Republiki, Unia na rzecz Ruchu Ludowego) wywodzili się prezydenci Jacques Chirac i Nicolas Sarkozy; prawica przez wiele lat sprawowała władzę w kraju. W ostatnich latach partia jednak bardzo straciła na znaczeniu; wielu jej członków przeszło albo do centrowego Odrodzenia prezydenta Emmanuela Macrona, albo do skrajnej prawicy.

Strategia Republikanów

Po wyborach w 2022 roku Republikanie mieli w Zgromadzeniu Narodowym tylko 61 deputowanych, jednak wspierali partię prezydencką w kluczowych głosowaniach. Gdy 9 czerwca br. Macron rozwiązał parlament i ogłosił nowe przedterminowe wybory parlamentarne, Ciotti wykluczył sojusz z obozem Macrona. We wtorek opowiedział się za współpracą ze skrajnie prawicowym Zjednoczeniem Narodowym (RN) w wyborach, łamiąc w ten sposób tradycję swej partii, by nie wchodzić w sojusze polityczne z ruchem założonym przez Jean-Marie Le Pena.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP)