W poniedziałek chwilę po 7.00 złoty zyskiwał do dolara o 0,35 proc. do 4,01 zł oraz do franka szwajcarskiego o 0,22 proc. do 4,46 zł. Polska waluta traciła do euro o 0,06 proc., do 4,31.

Złoty w piątek wieczorem tracił do euro jak i franka szwajcarskiego, a pozostawał stabilny wobec dolara. Euro ok. godz. 20.00 kosztowało 4,31 zł, dolar prawie 4,02 zł, a frank szwajcarski 4,48 zł.