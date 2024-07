We wtorek ok. godz. 17.45 złoty tracił na wartości do euro o 0,1 proc., do 4,32, w stosunku do dolara tracił o 0,03 proc., do 4,02 zł. Umacniał się natomiast do franka szwajcarskiego, o 0,11 proc. do 4,44 zł.

We wtorek rano złoty zyskał na wartości w stosunku do franka szwajcarskiego, euro i dolara. Za euro płacono 4,31 zł, za dolara 4,02 zł, a za franka szwajcarskiego 4,45 zł.