W środę po godz. 8.00 złoty stracił do euro 0,04 proc., wycenianego na 4,31 zł. Kurs polskiej waluty osłabił się o 0,09 proc. do dolara, za którego płacono 4,01 zł. Złoty stracił też 0,03 proc. do franka szwajcarskiego, który kosztował 4,43 zł.

We wtorek po południu za euro płacono 4,32 zł, za dolara 4,02 zł, a za franka szwajcarskiego 4,44 zł.