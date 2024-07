Kluczowe punkty:

Reklama

EUR radzi sobie w tym roku lepiej niż większość głównych walut, gospodarka strefy euro się ożywia.

EBC obniżył stopy procentowe po raz pierwszy od pięciu lat; jednocześnie nastąpiła pauza w dezinflacji.

Dane ze strefy euro w znacznej mierze zaskakują w górę, choć czerwcowe wskaźniki PMI rozczarowały.

Wybory w krajach Wspólnoty zwiększają premię za ryzyko polityczne dla euro.

Utrzymujemy łagodnie optymistyczną prognozę kursu EUR/USD.

Dobre wyniki wspólnej waluty wiążemy z ogólną poprawą odczytów makroekonomicznych ze strefy euro. Rewizja w górę odczytu dynamiki PKB w III kwartale ub.r. pokazała, że gospodarka w drugiej połowie roku ledwo uniknęła technicznej recesji, a spowolnienie było słabe i krótkotrwałe. Bardziej bieżące wskaźniki aktywności gospodarczej uległy od tamtego czasu poprawie, a największe spowolnienie wydaje się być już za nami.

Reklama

Europejski Bank Centralny zgodnie z oczekiwaniami rozpoczął w czerwcu swój cykl rozluźniania polityki monetarnej od obniżki stóp procentowych o 25 pb. Biorąc pod uwagę zaskoczenie w górę majowym raportem inflacyjnym i oznaki uporczywie wysokiej presji cenowej w sektorze usługowym, tempo dalszego rozluźniania może być bardziej stopniowe, niż sądzono wcześniej. Wciąż spodziewamy się cięć na wrześniowym i grudniowym posiedzeniu EBC, istnieje jednak możliwość, że Rada Prezesów zdecyduje się na zaledwie jedną obniżkę przed końcem roku.

/> />

Gospodarka strefy euro odbija

Po rewizji w górę wstępnych szacunków potwierdzono, że w drugiej połowie 2023 r. gospodarka strefy euro ledwo uniknęła płytkiej technicznej recesji. Dynamika PKB w I kwartale br. była znacznie bardziej budująca – 0,3% k/k to najszybsze tempo od sześciu kwartałów. Inne wskaźniki aktywności wydają się wychodzić na prostą, liczymy więc na stosunkowo silne ożywienie wzrostu po rozczarowujących wynikach w 2023 r. Wyraźnie widać to w PMI dla aktywności biznesowej, choć w czerwcu indeks zbiorczy spadł do 50,8 pkt.

/> />

Większość wskaźników aktywności gospodarczej dla strefy euro poprawiła się, a dane makroekonomiczne w ostatnich miesiącach w dużej mierze przewyższały oczekiwania. Dobrze obrazuje to Indeks zaskoczeń ekonomicznych Citigroup, który nie tylko jest dodatni, ale też wyższy niż jego odpowiednik w USA. Trwające ochłodzenie presji inflacyjnej we Wspólnocie oraz ukierunkowanie EBC na rozluźnianie polityki monetarnej powinny wspierać sentyment konsumentów i wydatki gospodarstw domowych. Zmniejszenie się różnicy między wynikami gospodarczymi po obu stronach Atlantyku, które jest głównym filarem naszego umiarkowanie pozytywnego nastawienia względem wspólnej waluty, wzmocniło kurs EUR/USD.

EBC po „jastrzębiej obniżce” czeka na nowe dane

Jak wspomnieliśmy, Europejski Bank Centralny rozpoczął w czerwcu swój cykl rozluźniania polityki monetarnej pierwszą od pięciu lat obniżką stóp procentowych. Cięcie o 25 pb. było praktycznie w pełni wyceniane przez rynki, uwaga inwestorów skupiła się więc na komunikatach banku i zrewidowanych projekcjach. Oświadczenie pokazało naszym zdaniem, że była to „jastrzębia obniżka”. Rada Prezesów uznała, że poczyniono postępy w walce z inflacją, oświadczyła jednak, że „wewnętrzna presja cenowa pozostaje silna w warunkach podwyższonej dynamiki płac, a inflacja prawdopodobnie utrzyma się powyżej celu przez znaczną część przyszłego roku”. Najważniejsze było prawdopodobnie podkreślenie, że bank będzie podejmował decyzje zależnie od danych i nie zobowiązuje się wstępnie do określonej ścieżki stóp procentowych.

Wypowiedzi prezeski Lagarde na temat gospodarki strefy euro podczas jej konferencji prasowej były stosunkowo optymistyczne. Oczekuje się ożywienia wzrostu, częściowo przez zwiększenie realnych zarobków. Ocena ryzyk stała się nieco bardziej zniuansowana: podczas gdy w średnim okresie ich bilans pozostaje skierowany w dół, w najbliższym czasie są zrównoważone. W kontekście inflacji Lagarde położyła duży nacisk na sytuację na rynku pracy, zauważając niepewność dotyczącą dalszej ścieżki wynagrodzeń. Podkreśliła jednak dużą niepewność w kontekście skali i harmonogramu przyszłych cięć stóp, dodając, że „droga będzie wyboista”.

Prognozy inflacji w górę

Komunikacja EBC przyniosła też mieszane wiadomości. Sama Lagarde wyraziła optymizm w kontekście dynamiki cen, rewizja w górę inflacji HICP była jednak większa, niż oczekiwano. Obecnie zakładają one, że średnia główna miara inflacji uplasuje się w tym roku na poziomie 2,5% (wzrost z 2,3% w marcu), po czym spadnie do 2,2% w 2025 r. (wcześniej 2%) i 1,9% w 2026 r. (bez zmian). W górę zrewidowano także projekcje dla inflacji bazowej – do 2,8% w 2024 r. (z 2,6%) i 2,2% w 2025 r. (z 2,1%). Na 2026 r. nie uległy one zmianie (2%).

/> />

Od czasu naszego ostatniego raportu obserwujemy uporczywość inflacji w strefie euro. Majowy raport dotyczący inflacji HICP zaskoczył w górę. Główna miara dynamiki cen wzrosła do najwyższego od 3 miesięcy poziomu 2,6% (z 2,4%), a bazowa – która skierowała się w górę po raz pierwszy od czerwca zeszłego roku – do 2,9% (z 2,7%). Nie jesteśmy jeszcze na etapie, kiedy możemy z pewnością stwierdzić, że dynamika cen we Wspólnocie podąża tą samą ścieżką wzrostową co w USA. Coraz wyraźniejsze są jednak oznaki, że proces dezinflacji co najmniej się zatrzymał. Będzie to wspierać ostrożne podejście EBC do dalszego rozluźnia polityki monetarnej – rynki wyceniają obecnie tylko ok. 43 pb. cięć w pozostałej części roku (w pełni jedną obniżkę i w dużej mierze drugą).

Poprawa wyników gospodarczych strefy euro może pozytywnie wpłynąć na walutę

W II kwartale roku kurs euro kształtował się jak dotąd dość zgodnie z naszymi oczekiwaniami. W drugiej połowie roku spodziewamy się rosnącej zbieżności wyników gospodarczych po obu stronach Atlantyku, jako że USA zwalniają po imponującym roku, a strefa euro przyspiesza z niskiego poziomu. Uważamy, że dzięki temu para pod koniec roku wzrośnie do 1,10, a w 2025 r. do 1,14. Jeśli EBC obniży stopy procentowe w tym roku jeszcze tylko raz, może to wywołać silniejszą, niż zakładamy, aprecjację euro – na razie jest to jednak zrównoważone przez podobną zmianę wycen cięć stóp procentowych na świecie.

Nadchodzące wybory parlamentarne we Francji stwarzają pewne ryzyko dla naszego krótkoterminowego poglądu na perspektywy euro, szczególnie w przypadku mało prawdopodobnej sytuacji, w której lewica uzyskuje większość pozwalającą na samodzielne rządy. Zawieszony parlament, w którym skrajnym partiom politycznym ciężko byłoby przeforsować zmiany polityczne, byłby dla euro najlepszym scenariuszem i nie prowadziłby do istotnej zmiany naszej prognozy dla wspólnej waluty.

/> />

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady. Ebury nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań podjętych na podstawie informacji zawartych w raporcie.