Kluczowe punkty :

EUR radzi sobie w 2024 r. lepiej niż inne waluty G10 z wyjątkiem GBP;

Gospodarka strefy euro rośnie, lecz dane ulegają pogorszeniu;

Wskaźniki PMI w II kwartale osłabły, ale wciąż sugerują wzrost;

EBC rozluźnia politykę monetarną – oczekuje się stopniowych cięć;

Spodziewamy się obniżek stóp EBC co kwartał;

Mniejsza rozbieżność między wynikami gospodarek USA i strefy euro będzie naszym zdaniem wspierać EUR.

Europejski Bank Centralny obniżył w czerwcu swoje stopy procentowe po raz pierwszy w obecnym cyklu, ruchu w dół dokonał także we wrześniu. Trend spadkowy inflacji we wspólnym bloku zdaje się zatrzymywać, przygotowujemy się więc na bardziej stopniowe, niż wyceniane obecnie na rynkach swap, tempo cięć stóp procentowych EBC w nadchodzących miesiącach.

Gospodarka strefy euro rośnie, lecz dane ulegają pogorszeniu

Gospodarka strefy euro doświadczyła w tym roku zauważalnego ożywienia po tym, jak w 2023 r. odnotowywała wzrost bliski zera (co jest związane po części z bardzo niską bazą odniesienia) – to główny filar naszych umiarkowanie pozytywnych prognoz dla euro. Wynoszącą 0,3% w ujęciu kwartalnym dynamikę PKB w I oraz 0,2% w II kwartale należy uznać za względnie dobrą. Warto zwrócić uwagę, że do wzrostu doszło pomimo wciąż kiepskich wyników niemieckiej gospodarki, która po skurczeniu się o 0,1% w II kwartale ponownie znalazła się na skraju recesji.

Wskaźniki PMI w III kwartale osłabły, ale wciąż sugerują wzrost

Momentum gospodarcze zdaje się jednak słabnąć, a większość miękkich miar aktywności wskazuje teraz na zbliżające się spowolnienie. Zbiorczy PMI dla aktywności biznesowej był w lipcu najniższy od pięciu miesięcy i zgodny ze wzrostem bliskim zeru (50,2). W sierpniu był wyższy, wskazywał jednak na zaledwie niewielką ekspansję (51). Na perspektywy wzrostu wspólnego bloku coraz mniej optymistycznie zapatrują się także analitycy. Indeks ZEW dla strefy euro, mierzący sentyment ekonomistów względem gospodarki, spadł w sierpniu do 17,9, znacznie poniżej konsensusu 35,4 i najniżej od listopada.

Dobrym wskaźnikiem pogorszenia odczytów ekonomicznych jest Indeks zaskoczeń ekonomicznych od Citigroup (CESI), który od czasu naszego ostatniego raportu spadł do najniższego poziomu od września zeszłego roku (-60,4). Słabnąca presja inflacyjna i niższe stopy procentowe EBC powinny wspierać zaufanie konsumentów i wydatki gospodarstw domowych, czynnikiem ryzyka pozostaje wciąż jednak wrażliwość globalnego popytu, w szczególności spowolnienie w Chinach, wzmagane po części przez trwające problemy krajowego sektora nieruchomości.

Postępy w walce z inflacją są widoczne

Od czasu naszego ostatniego raportu w czerwcu w dalszym ciągu obserwujemy uporczywość inflacji w strefie euro. Sierpniowe odczyty inflacji HICP były zgodne z oczekiwaniami: główna miara spadła z 2,6% do 2,2%, bazowa zaś z 2,9% do 2,8%. EBC zauważył w swoich lipcowych minutkach, że ostatnia prosta w walce z dezinflacją jest bardziej wymagająca, poczyniono jednak istotne postępy. Słabsze perspektywy wzrostu, które znalazły odzwierciedlenie we wrześniowych projekcjach banku, oraz spowolnienie wzrostu płac negocjowanych mogą stanowić ryzyko w dół dla inflacji. Dynamika płac negocjowanych spadła w II kwartale z 4,7% do 3,6%, biorąc jednak pod uwagę podwyższone oczekiwania związkowców dotyczące płac, szczególnie w Niemczech, w III kwartale możliwe jest jej ponowne przyspieszenie.

Cięcia stóp procentowych EBC będą kontynuowane

Uważamy, że to nieznaczne ochłodzenie gospodarki strefy euro będzie dla EBC dodatkową zachętą do kontynuowania rozluźniania polityki monetarnej podczas nadchodzących posiedzeń. Wrześniowe zebranie Rady Prezesów przyniosło ogólnie oczekiwaną i jednomyślną decyzję za obniżką stóp procentowych. Choć bank zauważył, że momentum wzrostu jest słabsze i „nadal przeważają czynniki spadkowe”, głównym tematem konferencji prasowej prezeski Christine Lagarde była inflacja. Jednym z najważniejszych jej komentarzy było rozczarowanie postępami spadku miary bazowej. Naszym zdaniem podkreśla to uważność banku na kwestię uporczywej presji cenowej i sugeruje być może, że nie ma on obecnie apetytu na przyspieszenie cięć stóp procentowych.

Zapytana o to, czy wrześniowe dane mogą pomóc podjąć kolejną decyzję, Lagarde podkreśliła, że od październikowego posiedzenia dzieli nas stosunkowo krótki czas. Naszym zdaniem sugeruje to wyraźnie, że bazowy scenariusz banku nie zakłada, że za cięciem we wrześniu kolejne podąży już w październiku. Później stwierdziła również, że „zależność od danych nie oznacza zależności od pojedynczych odczytów”, na których Rada Prezesów nie będzie się fiksować.

W dłuższym terminie euro ma szanse umocnić się względem dolara

Niezmiennie spodziewamy się aprecjacji pary EUR/USD w długim terminie. Nasze oczekiwania dotyczące konwergencji wyników gospodarczych po obu stronach Atlantyku okazywały się jak dotąd słuszne i w horyzoncie naszej prognozy powinno się to utrzymać. Uważamy jednak, że niedawna aprecjacja wspólnej waluty jest nieco nadmierna – gospodarka strefy euro zwolniła i wydaje się, że w III kwartale nie pokaże zbyt silnego wzrostu.

Rynki wyceniają naszym zdaniem zbyt agresywne tempo rozluźniania polityki monetarnej EBC na początku krzywej. Spodziewamy się jeszcze zaledwie jednego cięcia o 25 pb. w 2024 r. (w grudniu) względem wycenianych 38 pb., a także dalszych obniżek na co drugim posiedzeniu, czyli co kwartał, w 2025 r., jeśli inflacja w strefie euro będzie podążała ścieżką z projekcji banku. Biorąc to pod uwagę, utrzymujemy nasze prognozy kursu EUR/USD na niezmienionym poziomie.

Autor: Matthew Ryan, CFA – szef działu analiz rynkowych Ebury

