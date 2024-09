Złoty spokojny

Reklama

"Pomimo mieszanej reakcji rynków tuż po posiedzeniu Fed, w czwartek o poranku nastroje inwestorów są dobre, w górę idą indeksy giełdowe, a tym samym apetyt na ryzyko utrzymuje się. Póki co nie przekłada się to na rynek FX, gdzie dolar mierzony jego indeksem pozostaje na poziomach ze środy" - napisali w porannym raporcie analitycy PKO BP.

W ich opinii kierunek i układ trendów na głównych parach z PLN nie zmienił się, w dalszym ciągu preferuje on niższe poziomy EUR/PLN i USD/PLN.

Reklama

"I taki scenariusz będzie dla nas bazowym, dopóki najbliższe, techniczne opory odpowiednio na 4,29 i 3,86 zostaną utrzymane" - przewidują.

Z kolei analitycy BGK zauważyli, że w trakcie sesji azjatyckiej notowania EURPLN były spokojne.

"O poranku widzimy pierwsze próby zejścia poniżej 4,27. Lokalne minimum na 4,2650 obecnie służy za wsparcie dla notowań. Gdyby ono zawiodło, kolejny przystanek to 4,25, czyli poziom od którego EURPLN odbijał się w kwietniu, maju i lipcu. Wsparcia temu kierunkowi może udzielać rozpoczęty przez EBC cykl łagodzenia polityki pieniężnej i wstrzemięźliwość przed takim kierunkiem nad Wisłą" - ocenili.

Także analityków Pekao nie zdziwiłby ruch EUR/PLN w kierunku 4,26.

Rynek długu

"Duża, choć jastrzębia obniżka stóp przez Fed, zostanie zinterpretowana jako większa presja na RPP. Wzmocnią się więc zakłady na wcześniejsze cięcie stóp w Polsce, co oznacza rentowności POLGBs niżej i stromienie krzywej (analogicznie jak za oceanem)" - ocenili ekonomiści Pekao w porannym raporcie.

W opinii analityków PKO BP przekaz wrześniowego posiedzenia Fed nie daje w krótkim terminie zbyt wielu argumentów do kontynuacji spadków rentowności obligacji amerykańskich i jeśli przyszłe dane makro z USA, szczególnie z rynku pracy, istotnie nie pogorszą się, to zainicjowana we wtorek globalna korekta na rynkach FI może się przedłużyć.

"W przypadku 10-letnich obligacji USA jej celem mogą być okolice 3,80 proc., co zapewne skutkowałoby wzrostem dochodowości 10-letnich papierów z Niemiec i Polski odpowiednio w okolice 2,25 proc. oraz 5,40-5,45 proc." - ocenili.

czwartek środa środa 09:33 16:34 09:20 EUR/PLN 4,275 4,273 4,272 USD/PLN 3,837 3,846 3,840 CHF/PLN 4,538 4,546 4,547 EUR/USD 1,114 1,111 1,112 DS0726 4,62 4,63 4,63 PS0729 4,96 4,99 4,98 DS1034 5,28 5,30 5,29

(PAP Biznes)