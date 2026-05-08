Forsal logo

Euro w Polsce. Co zyskamy, co stracimy? Debata Forsal.pl już dziś o 16.00. Oglądaj na żywo

Szymon Glonek
Szymon GlonekAbsolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.
dzisiaj, 09:18
Czy Polska powinna przyjąć euro? To pytanie wraca od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej, ale dziś wybrzmiewa mocniej niż kilka lat temu. Z jednej strony przedsiębiorcy wskazują na koszty związane z wahaniami kursów walut i większą przewidywalność wspólnej waluty. Z drugiej pojawiają się obawy o utratę niezależności gospodarczej i bezpieczeństwo gospodarki w czasach kryzysów.

Jak wynika z raportu CBOS, większość Polaków nadal sceptycznie podchodzi do wejścia Polski do strefy euro. Poparcie dla wspólnej waluty pozostaje wyraźnie mniejsze niż sprzeciw wobec jej przyjęcia. Jednocześnie zmienia się także nastawienie biznesu. Jak opisywał Forsal.pl, poparcie przedsiębiorców dla euro wyraźnie spadło w ostatnich latach, mimo że jeszcze niedawno to właśnie firmy były jedną z grup najmocniej wspierających wejście Polski do unii walutowej.

Czy euro oznaczałoby dla Polaków większą stabilność i niższe koszty życia, czy raczej wyższe ceny i utratę kontroli nad polityką pieniężną? Jak wspólna waluta wpłynęłaby na małe firmy, sektor MŚP i konkurencyjność polskiej gospodarki? I czy dziś, mając doświadczenia ostatnich kryzysów gospodarczych, inflacji oraz wojny za wschodnią granicą, jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie: euro w Polsce bardziej by się opłacało czy bardziej szkodziło?

O tym będziemy rozmawiać podczas debaty Forsal.pl, która odbędzie się 8 maja. Początek transmisji o godz. 16.00.
Debatę poprowadzi Szymon Glonek.

Goście debaty

W dyskusji udział wezmą:

  • prof. Joanna Tyrowicz – GRAPE
  • dr Jakub Borowski – SGH, Credit Agricole
  • Leszek Skiba – Instytut Sobieskiego
  • Stefan Kawalec – Capital Strategy

O czym będziemy rozmawiać?

Podczas debaty eksperci spróbują odpowiedzieć na pytania, które od lat dzielą ekonomistów, polityków i przedsiębiorców, ale przede wszystkim dotyczą codziennego życia milionów Polaków.
W centrum rozmowy znajdą się między innymi takie zagadnienia:

  • co przyjęcie lub nieprzyjęcie euro oznacza dla zwykłego obywatela,
  • jakie skutki wspólna waluta może mieć dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
  • jak wejście do strefy euro wpłynęłoby na właścicieli i zarządzających firmami z sektora MŚP, szczególnie przedsiębiorstw produkcyjnych,
  • jakie konsekwencje decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu euro niesie dla państwa i całej gospodarki,
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Szymon Glonek
Szymon Glonek
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraEuro w Polsce. Co zyskamy, co stracimy? Debata Forsal.pl już dziś o 16.00. Oglądaj na żywo »
Tematy: wideoeurodebatydebata
Zobacz
||
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
odpady, zanieczyszczenie powietrza, grzywna, smog, gmina
Gorzka niespodzianka dla korzystających z kominków i centralnego ogrzewania. Można zapłacić wysoką grzywnę
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości: trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
Szczecin,poland-september,2022:lockheed,Martin,F-35,Lightning,Ii,Formation,In,Flight,Above
F-35 leci do Polski! Lockheed Martin dla forsal.pl o współpracy z Polską [Wywiad]
Polska przygotowuje się na najgorsze. 10 krajów szykuje plany masowej ewakuacji
Polska przygotowuje się na najgorsze. 10 krajów szykuje plany masowej ewakuacji
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj