- Oferujemy dodatkowo Pakiet Emerytalny, który w wygodny sposób pozwala wykorzystać ulgi podatkowe dostępne w IKE i IGZE. To rozwiązanie sprawia, że konsumenci nie muszą się zastanawiać jakie limity mają do wykorzystania w każdym z tych programów, a dodam, że się one zmieniają – opowiada Michał Ziętal.