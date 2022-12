- Trzeba wytworzyć sobie nawyk oszczędzania. To pozwoli przeżyć nam długie lata na emeryturze w dobrych warunkach – powiedziała, dodając, że do gromadzenia kapitału, z którego będziemy korzystać po zakończeniu drogi zawodowej powinny skłaniać nas malejące stopy zastąpienia.

- Na emeryturze będziemy dostawać 20-30 proc. naszych ostatnich zarobków. Co oznacza, że z 3 tys. zł pensji, zrobi się nagle 900 zł. Warto jednak podkreślić przy tym, jak ważna jest systematyczność oszczędzania i to, by rozpocząć je jak najwcześniej. Wówczas wystarczy bowiem odkładać 50-100 zł miesięcznie, by zgromadzić na starość pokaźny kapitał – informuje Małgorzata Rusewicz.