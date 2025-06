Gość studia DGP podczas Europejskiego Kongresu Finansowego wskazywał, że skutkiem polityki amerykańskiego prezydenta może być zmiana kierunku przepływów międzynarodowego kapitału. Część środków, które dotąd trafiały do USA, ułatwiając dostęp do kapitału tamtejszym przedsiębiorcom, może trafić do Europy. To mogłoby ułatwić finansowanie nowoczesnych, innowacyjnych firm i przyczynić się do podniesienia konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Przewaga konkurencyjna amerykańskiej gospodarki w ostatnich dekadach wynikała przecież m.in. z faktu, że dolar pełnił kotwicę globalnego systemu finansowego. USA były zdecydowanym beneficjentem globalizacji.

Negocjacje USA z Unią Europejską

W rozmowie z Markiem Tejchmanem, zastępcą redaktora naczelnego DGP, Mikołaj Raczyński odnosił się też do szans na zawarcie porozumienia handlowego pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Przypominał, że ewentualne porównania z Wielką Brytanią, która taką umowę zawarła, są o tyle obarczone błędem, że Londyn prowadził negocjacje we własnym imieniu, a Bruksela uwzględnia interesy poszczególnych krajów członkowskich.

Inwestycje i bezpieczeństwo oraz suwerenność technologiczna

Gość studia DGP mówił również o budowaniu odporności gospodarczej. Wskazywał, że obserwuje trend konsolidacyjny i potrzebę budowania większej liczby dużych przedsiębiorstw. W tym procesie swoją rolę do odegrania mają instytucje rozwojowe, w tym Polski Fundusz Rozwoju. Mikołaj Raczyński opowiadał o funkcji PFR, polegającej na mobilizowaniu środków, które pozwalają firmom się rozwijać, inwestować – a zarazem zachować ich własność w kraju. Tłumaczył też, że w obecnej rzeczywistości przekształcania się globalnego ładu gospodarczego, zmienia się paradygmat myślenia o inwestowaniu. Do prostego rachunku finansowego dokładać trzeba bowiem kwestie bezpieczeństwa i suwerenności technologicznej.

W rozmowie pojawiała się też kwestia procesów koncentracji europejskiego biznesu. Pytanie, czy spodziewane procesy konsolidacji w sektorze finansowym albo przemyśle przeprowadzi amerykański kapitał.