MON rusza z nowym programem: na czym polega szkolenie „wGotowości”?

Program powszechnych dobrowolnych szkoleń obronnych -"wGotowości", to inicjatywa mająca przygotować obywateli do działania w sytuacjach kryzysowych oraz wzmocnić bezpieczeństwo państwa. To dostępny dla wszystkich, nieobowiązkowy system szkoleń, dzięki któremu każdy uczestnik może zdobyć praktyczne umiejętności i pewność, że potrafi właściwie zareagować, gdy zajdzie taka potrzeba.

Powszechne szkolenia obronne: co daje udział w programie?

W ramach programu można nauczyć się m.in. udzielania pierwszej pomocy, reagowania w sytuacjach kryzysowych, zasad cyberbezpieczeństwa oraz współpracy ze służbami ratowniczymi i obronnymi. Szkolenia mają na celu nie tylko podniesienie kompetencji uczestników, lecz także wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

Wojsko zaprasza obywateli: kto może wziąć udział w szkoleniu?

Udział w szkoleniach w ścieżce „Odporność” przewidziany jest dla wszystkich pełnoletnich obywateli polskich. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w programie wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku szkoleń indywidualnych wymagane jest także posiadanie aplikacji mObywatel.

Dwie ścieżki szkoleń: czym różni się „Odporność” od „Rezerwy”?

Program przewiduje dwa typy szkoleń:

Ścieżka „Odporność”

Adresowana jest do wszystkich obywateli, którzy nie mieli wcześniejszego kontaktu z wojskiem, ale chcą zdobyć praktyczne umiejętności przydatne zarówno w codziennym życiu, jak i w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy poznają m.in. zasady pierwszej pomocy, podstawy przetrwania oraz bezpiecznego korzystania z sieci.

Ścieżka „Rezerwy”

Przeznaczona jest dla osób w wieku 18–60 lat:

bez wcześniejszego przeszkolenia wojskowego,

dla żołnierzy rezerwy,

oraz kandydatów na oficerów rezerwy.

To propozycja dla osób, które chcą dobrowolnie szkolić się w ramach systemu obronnego państwa, bez konieczności podejmowania zawodowej służby wojskowej. Zapisy do tej ścieżki mają zostać uruchomione w 2026 roku.

Szkolenia grupowe i indywidualne: jakie formy przewiduje MON?

Szkolenia będą dostępne w dwóch trybach:

Szkolenia indywidualne – uczestnik zgłasza się samodzielnie.

– uczestnik zgłasza się samodzielnie. Szkolenia grupowe – zgłoszenia dokonuje pracodawca.

W 2025 roku, w ramach pilotażu, szkolenia grupowe obejmą wyłącznie instytucje posiadające podpisane porozumienia z Wojskami Obrony Terytorialnej. Pracodawcy będą mogli wypełnić formularz zainteresowania tematyką szkoleń. Zapisy właściwe ruszą w 2026 roku.

Jak zapisać się na szkolenie? Zgłoszenia w aplikacji mObywatel

Obecnie uruchomione są jedynie zapisy do ścieżki „Odporność”. Szkolenie ma charakter dobrowolny, zgłoszenia są indywidualne, a jego czas trwania wynosi 1 dzień (8 godzin). Obejmuje ono zajęcia teoretyczne i praktyczne. Nabór prowadzony jest poprzez aplikację mObywatel, a zapisy rozpoczęły się 6 listopada.

Interaktywna mapa szkoleń dostępna na stronie Wojska Polskiego: www.wojsko-polskie.pl/wgotowosci/

Czy udział w szkoleniu zmienia status wojskowy?

Warto podkreślić, że udział w szkoleniu nie wpływa na status wojskowy uczestnika. Osoba biorąca udział w programie nie staje się żołnierzem rezerwy ani nie jest zobowiązana do odbycia służby wojskowej. Celem szkolenia jest wyłącznie edukacja, podniesienie świadomości i wzmocnienie kompetencji obywateli w obszarze bezpieczeństwa i obrony.

Czy po ukończeniu szkolenia można dołączyć do wojska?

Jeśli po ukończeniu szkolenia uczestnik zechce wstąpić do rezerwy lub służby wojskowej, może to zrobić w odrębnym trybie – poprzez złożenie wniosku w Wojskowym Centrum Rekrutacji i przejście przewidzianych procedur.