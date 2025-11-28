- MON rusza z nowym programem: na czym polega szkolenie „wGotowości”?
- Powszechne szkolenia obronne: co daje udział w programie?
- Wojsko zaprasza obywateli: kto może wziąć udział w szkoleniu?
- Dwie ścieżki szkoleń: czym różni się „Odporność” od „Rezerwy”?
- Szkolenia grupowe i indywidualne: jakie formy przewiduje MON?
- Jak zapisać się na szkolenie? Zgłoszenia w aplikacji mObywatel
- Czy udział w szkoleniu zmienia status wojskowy?
- Czy po ukończeniu szkolenia można dołączyć do wojska?
MON rusza z nowym programem: na czym polega szkolenie „wGotowości”?
Program powszechnych dobrowolnych szkoleń obronnych -"wGotowości", to inicjatywa mająca przygotować obywateli do działania w sytuacjach kryzysowych oraz wzmocnić bezpieczeństwo państwa. To dostępny dla wszystkich, nieobowiązkowy system szkoleń, dzięki któremu każdy uczestnik może zdobyć praktyczne umiejętności i pewność, że potrafi właściwie zareagować, gdy zajdzie taka potrzeba.
Powszechne szkolenia obronne: co daje udział w programie?
W ramach programu można nauczyć się m.in. udzielania pierwszej pomocy, reagowania w sytuacjach kryzysowych, zasad cyberbezpieczeństwa oraz współpracy ze służbami ratowniczymi i obronnymi. Szkolenia mają na celu nie tylko podniesienie kompetencji uczestników, lecz także wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za siebie i innych.
Wojsko zaprasza obywateli: kto może wziąć udział w szkoleniu?
Udział w szkoleniach w ścieżce „Odporność” przewidziany jest dla wszystkich pełnoletnich obywateli polskich. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w programie wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku szkoleń indywidualnych wymagane jest także posiadanie aplikacji mObywatel.
Dwie ścieżki szkoleń: czym różni się „Odporność” od „Rezerwy”?
Program przewiduje dwa typy szkoleń:
Ścieżka „Odporność”
Adresowana jest do wszystkich obywateli, którzy nie mieli wcześniejszego kontaktu z wojskiem, ale chcą zdobyć praktyczne umiejętności przydatne zarówno w codziennym życiu, jak i w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy poznają m.in. zasady pierwszej pomocy, podstawy przetrwania oraz bezpiecznego korzystania z sieci.
Ścieżka „Rezerwy”
Przeznaczona jest dla osób w wieku 18–60 lat:
- bez wcześniejszego przeszkolenia wojskowego,
- dla żołnierzy rezerwy,
- oraz kandydatów na oficerów rezerwy.
To propozycja dla osób, które chcą dobrowolnie szkolić się w ramach systemu obronnego państwa, bez konieczności podejmowania zawodowej służby wojskowej. Zapisy do tej ścieżki mają zostać uruchomione w 2026 roku.
Szkolenia grupowe i indywidualne: jakie formy przewiduje MON?
Szkolenia będą dostępne w dwóch trybach:
- Szkolenia indywidualne – uczestnik zgłasza się samodzielnie.
- Szkolenia grupowe – zgłoszenia dokonuje pracodawca.
W 2025 roku, w ramach pilotażu, szkolenia grupowe obejmą wyłącznie instytucje posiadające podpisane porozumienia z Wojskami Obrony Terytorialnej. Pracodawcy będą mogli wypełnić formularz zainteresowania tematyką szkoleń. Zapisy właściwe ruszą w 2026 roku.
Jak zapisać się na szkolenie? Zgłoszenia w aplikacji mObywatel
Obecnie uruchomione są jedynie zapisy do ścieżki „Odporność”. Szkolenie ma charakter dobrowolny, zgłoszenia są indywidualne, a jego czas trwania wynosi 1 dzień (8 godzin). Obejmuje ono zajęcia teoretyczne i praktyczne. Nabór prowadzony jest poprzez aplikację mObywatel, a zapisy rozpoczęły się 6 listopada.
Interaktywna mapa szkoleń dostępna na stronie Wojska Polskiego:
Czy udział w szkoleniu zmienia status wojskowy?
Warto podkreślić, że udział w szkoleniu nie wpływa na status wojskowy uczestnika. Osoba biorąca udział w programie nie staje się żołnierzem rezerwy ani nie jest zobowiązana do odbycia służby wojskowej. Celem szkolenia jest wyłącznie edukacja, podniesienie świadomości i wzmocnienie kompetencji obywateli w obszarze bezpieczeństwa i obrony.
Czy po ukończeniu szkolenia można dołączyć do wojska?
Jeśli po ukończeniu szkolenia uczestnik zechce wstąpić do rezerwy lub służby wojskowej, może to zrobić w odrębnym trybie – poprzez złożenie wniosku w Wojskowym Centrum Rekrutacji i przejście przewidzianych procedur.