Emerytura wyższa o 400 zł! Wystarczy złożyć prosty wniosek, aby ZUS wypłacił pieniądze

ZUS konsekwentnie wypłaca trzynastą emeryturę w wysokości minimalnego świadczenia emerytalnego. Kwietniowa wypłata wyniosła 1878,91 zł brutto. Po dokonaniu obowiązkowych potrąceń, emeryci otrzymali "na rękę" kwoty w przedziale od 1484,34 zł do 1709,81 zł. Natomiast popularne czternaste emerytury zostaną przekazane beneficjentom w drugiej połowie roku - najprawdopodobniej we wrześniu 2025 roku.

Warto mieć na uwadze, że zarówno od trzynastej, jak i czternastej emerytury, pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy. Obowiązek ten dotyczy również emerytów, którzy ze względu na nieprzekroczenie rocznego limitu dochodów (30 000 zł) są generalnie zwolnieni z płacenia podatku PIT. Jak wyjaśnia dziennik "Fakt", dopiero po zakończeniu roku podatkowego, w ramach rocznego rozliczenia PIT, jeśli suma dochodów seniora faktycznie nie przekroczyła wspomnianej kwoty 30 tys. zł, urząd skarbowy zwróci mu nadpłacony podatek.

Istnieją jednak legalne metody, aby uniknąć comiesięcznego potrącania tej zaliczki od dodatkowych świadczeń emerytalnych. W tym celu emeryt powinien złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych specjalne pismo o niepobieranie zaliczki na podatek, oznaczone jako formularz EPD-21. Szacuje się, że dzięki takiemu działaniu oszczędność na podatku od obu tych świadczeń (trzynastej i czternastej emerytury) może w bieżącym roku wynieść łącznie niemal 400 zł.

Złóż wniosek EPD-21 do ZUS

Wniosek EPD-21 można złożyć w każdej jednostce terenowej ZUS, korzystając z jednej z dostępnych dróg:

osobiście, udając się do placówki ZUS, lub przez ustanowionego pełnomocnika,

wysyłając dokumenty tradycyjną pocztą,

za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS), logując się na swoje konto.

Dodatkowe 400 zł do emerytury

Należy podkreślić, że wspomniana kwota blisko 400 zł nie jest dodatkowym świadczeniem wypłacanym przez ZUS, lecz stanowi potencjalną sumę oszczędności wynikającą z braku pobrania zaliczki na podatek dochodowy od trzynastej i czternastej emerytury, po złożeniu wniosku EPD-21.

Komu przysługuje trzynasta emerytura?

Jeśli chodzi o zasady przyznawania trzynastej emerytury, świadczenie to jest wypłacane wszystkim osobom, które na dzień 31 marca danego roku posiadają ustalone prawo do jednego z następujących świadczeń:

emerytury (obejmuje to emerytury standardowe, pomostowe, okresowe emerytury kapitałowe oraz emerytury częściowe),

renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty przysługujące inwalidom wojennym i wojskowym, a także renty wypadkowe),

renty szkoleniowej,

renty socjalnej,

renty rodzinnej (po zmarłym członku rodziny),

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. "Mama 4+"),

świadczenia pieniężnego, które przysługuje cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego.

Istotnym warunkiem jest, aby prawo do tych świadczeń nie było zawieszone na dzień 31 marca. Oznacza to, że jeśli wypłata podstawowej emerytury lub renty jest wstrzymana w tym kluczowym terminie, osoba taka nie otrzyma trzynastej emerytury. Z tego względu kluczowe jest, aby osoby zainteresowane tym dodatkowym rocznym świadczeniem upewniły się, że ich podstawowe świadczenie jest aktywnie wypłacane przed tą datą.