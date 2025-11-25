Drugi nabór w ramach stypendium

Rozpoczął się drugi nabór do programu Indywidualne Konta Rozwojowe Junior (IKR Junior), który jest ogólnopolskim projektem mającym na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania zainteresowań oraz zdobywania nowych umiejętności na zajęciach dodatkowych, niezależnie od sytuacji finansowej ich rodzin. Projekt ten ma na celu wyrównanie szans poprzez indywidualne dopasowanie zajęć do potrzeb każdego uczestnika.

Reklama

Indywidualne Konta Rozwojowe Junior (IKR Junior). Kryteria kwalifikacji i wsparcie finansowe

Program IKR Junior jest skierowany do uczniów klas 4–8 szkoły podstawowej oraz młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych. Wymagane jest, aby pochodzili oni z rodzin o niskich dochodach i spełniali co najmniej jeden z poniższych warunków dotyczących trudnej sytuacji materialnej: rodzina musi otrzymywać zasiłek rodzinny lub być objęta programem "Posiłek w szkole i w domu". Wyjątkiem są uczniowie przebywający w pieczy zastępczej – w ich przypadku kryterium dochodowe nie obowiązuje. Finansowanie całego projektu pochodzi ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. IKR Junior zapewnia stypendia dla minimum 6000 uczniów w całej Polsce. Stypendium to pozwala na sfinansowanie wielu aktywności, takich jak: zajęcia cykliczne (np. językowe, sportowe, artystyczne), warsztaty, a także kursy komputerowe. Mogą to być zajęcia w formie grupowej lub indywidualnej, realizowane stacjonarnie, online lub hybrydowo, a nawet wyjazdy edukacyjne – wszystko zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i potrzebami ucznia. Maksymalna kwota stypendium wynosi 15 000 złotych na trzy lata, co przekłada się na 5 000 złotych rocznie na rozwój ucznia.

Indywidualne Konta Rozwojowe Junior (IKR Junior). Zasady składania wniosków i wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie stypendium IKR Junior można złożyć na dwa sposoby. Ścieżka indywidualna polega na złożeniu wniosku bezpośrednio przez rodziców, opiekunów prawnych lub samych pełnoletnich uczniów. Alternatywna ścieżka instytucjonalna umożliwia zgłaszanie uczniów przez szkoły lub placówki opiekuńczo-wychowawcze, do których uczęszczają. Aby potwierdzić spełnienie wymaganego kryterium dochodowego, do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty: zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły, Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) lub decyzję administracyjną, która potwierdza korzystanie z programu "Posiłek w szkole i w domu". Drugą możliwością jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej pobieranie zasiłku rodzinnego w momencie składania wniosku.

Indywidualne Konta Rozwojowe Junior (IKR Junior) - podsumowanie najważniejszych informacji

Indywidualne Konta Rozwojowe Junior (IKR Junior) to ogólnopolski projekt stypendialny, który ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie rozwoju talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w Polsce. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Głównym założeniem IKR Junior jest udzielenie wsparcia finansowego w formie stypendium, które można przeznaczyć na sfinansowanie dowolnie wybranych zajęć dodatkowych i pozaszkolnych. Maksymalna kwota wsparcia to 15 000 zł brutto, rozdzielona na trzy lata szkolne, co daje do 5 000 zł na jeden okres stypendialny. Środki są przyznawane w formie punktów w Systemie IKR Junior, a płatności za wybrane kursy, warsztaty, zajęcia sportowe, językowe czy artystyczne są realizowane bezpośrednio na konto ich organizatora.

Program jest skierowany do uczniów uczęszczających do klas 4–8 szkół podstawowych lub do szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem szkół policealnych). Kluczowe jest spełnienie kryterium dochodowego, czyli otrzymywanie zasiłku rodzinnego lub bycie objętym programem "Posiłek w szkole i w domu". Kryterium dochodowe nie obowiązuje uczniów przebywających w pieczy zastępczej.

W 2025 roku odbyły się dwa nabory ogólnopolskie. Pierwszy nabór trwał od 2 do 25 czerwca 2025 roku. Drugi nabór, który rozpoczął się 14 listopada 2025 roku, jest otwarty do 31 sierpnia 2026 roku (lub do wyczerpania limitu 4000 wniosków), a wnioski są rozpatrywane na bieżąco. Wnioski o stypendium mogą być składane indywidualnie przez rodziców, opiekunów lub pełnoletnich uczniów, a także instytucjonalnie przez szkoły lub placówki opiekuńczo-wychowawcze. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).