Jedną z dostępnych form pomocy finansowej, oferowaną przez miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej (MOPS/GOPS), jest zasiłek zwrotny. O to świadczenie może ubiegać się każda osoba znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej, niezależnie od tego, czy spełnia ustalone kryterium dochodowe.

Warunki i okoliczności przyznania zasiłku zwrotnego

Zasiłek zwrotny jest świadczeniem, które przyznawane jest wyłącznie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach. Konieczność pilnego wsparcia finansowego zazwyczaj wynika z nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak utrata zatrudnienia, nieszczęśliwy wypadek, choroba, poważna awaria w gospodarstwie domowym lub inne losowe sytuacje. Świadczenie to jest dostępne również dla osób lub rodzin, których dochody przekraczają obowiązujące kryteria dochodowe, które wynoszą 1010 złotych dla osób samotnie gospodarujących oraz 823 złote na osobę w rodzinie. Zasiłek zwrotny może mieć charakter celowy (jednorazowe świadczenie na konkretny cel) lub okresowy (wypłacany cyklicznie przez określony czas).

Zasady zwrotu i indywidualne ustalanie wysokości zasiłku zwrotnego

Jak sugeruje nazwa, ten rodzaj zasiłku podlega obowiązkowi zwrotu. Jednak w sytuacjach, gdy jego spłata stanowiłaby nadmierne obciążenie finansowe dla rodziny, MOPS/GOPS ma możliwość podjęcia decyzji o całkowitym lub częściowym umorzeniu długu, odroczeniu terminu jego spłaty lub rozłożeniu zobowiązania na raty. Wysokość zasiłku zwrotnego nie jest określona stałą kwotą i jest ustalana indywidualnie dla każdego wnioskodawcy. Przy wyliczaniu kwoty brane są pod uwagę potrzeby oraz cel, na który mają zostać przeznaczone środki. Zazwyczaj świadczenia te oscylują w granicach od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, zależnie od stopnia uzasadnienia wnioskowanej pomocy.

Procedura ubiegania się o zasiłek zwrotny i wymagane dokumenty

Decyzja o przyznaniu zasiłku zwrotnego leży w gestii właściwego MOPS lub GOPS, a jej wydanie poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie. Celem tego wywiadu jest szczegółowe ustalenie aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej wnioskodawcy. Pracownik socjalny jest zobowiązany do przeprowadzenia wywiadu w ciągu czternastu dni roboczych od dnia złożenia podania, a termin wizyty może być ustalony osobiście lub telefonicznie. Od wydanej przez ośrodek decyzji przysługuje prawo do odwołania.

Wypłata przyznanego świadczenia może nastąpić w kasie banku, przelewem na wskazany rachunek bankowy lub za pośrednictwem przekazu pocztowego. Istnieje również możliwość dokonania przelewu bezpośrednio na konto wierzyciela, na przykład zakładu gazowego, energetycznego czy spółdzielni mieszkaniowej, w celu uregulowania zaległych rachunków.

Aby złożyć wniosek o zasiłek zwrotny we właściwym ośrodku pomocy społecznej, należy przygotować i złożyć następujące dokumenty: podanie określające cel, na który ma być przeznaczona pomoc; udokumentowanie dochodów netto ze wszystkich źródeł (takich jak emerytura, renta, stypendium szkolne, świadczenia rodzinne, alimenty oraz dochody pozostałych członków rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub z miesiąca złożenia wniosku w przypadku utraty dochodu; zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; oświadczenie o odpowiedzialności karnej oraz oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

