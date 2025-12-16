Wśród możliwych opcji dla seniorów są: częściowe zwolnienie emerytur z podatku lub wykorzystanie funduszy z KRUS do sfinansowania tego rozwiązania. Warto pamiętać, że emerytury i renty do 2500 zł miesięcznie są już obecnie wolne od PIT, ale nowe propozycje mogłyby ten limit znacząco podnieść.

Prezydencki projekt "PIT Zero". Nowe ulgi dla rodzin z dziećmi

Prezydent Karol Nawrocki zainicjował nową ustawę, oficjalnie przekazując do Sejmu projekt "PIT Zero. Rodzina na plus", co stanowi kontynuację jego planu wsparcia podatkowego dla rodzin z minimum dwojgiem dzieci. Kluczowym założeniem tej propozycji jest całkowite wyłączenie dochodów takich rodzin spod opodatkowania PIT, a także podniesienie granicy drugiego progu podatkowego do kwoty 140 tysięcy złotych, co pozwoliłoby rodzinom o wyższych zarobkach na dłuższe korzystanie z niższej stawki PIT i w efekcie na zatrzymanie większej sumy w budżecie domowym. W oficjalnym oświadczeniu prezydenckim podkreślono, że ta inicjatywa ma być elementem szerszego "pancerza podatkowego", mającego chronić obywateli, a zwłaszcza rodziny z dziećmi, przed nadmiernym fiskalizmem.

Petycja trafiła do Senatu. Zerowy PIT także dla emerytów

W odpowiedzi na prezydencki projekt dla rodzin, do Senatu wpłynęła petycja, która postuluje rozszerzenie analogicznej ulgi podatkowej na seniorów, w szczególności na emerytów, którzy poświęcili lata na wychowanie dzieci i obecnie pobierają świadczenia. Autorzy tej prośby argumentują konieczność sprawiedliwego traktowania osób starszych i zapewnienia im realnego obniżenia podatków jako formy uznania za lata pracy zawodowej i rodzicielskiej. Petycja zakłada możliwość objęcia seniorów zerowym podatkiem PIT od całości lub części ich emerytur, wzorując się na rozwiązaniu dla rodzin, przy czym ulga ta mogłaby być uzależniona od liczby wychowanych dzieci, co miałoby symbolizować społeczne docenienie ich wkładu.

Wśród propozycji finansowania tej ulgi pojawił się kontrowersyjny pomysł częściowego wykorzystania zasobów finansowych z systemu KRUS, który zdaniem autorów petycji mógłby częściowo pokryć koszty nowych preferencji, jednak eksperci sceptycznie odnoszą się do tego rozwiązania, wskazując na konieczność szczegółowych analiz budżetowych i prawnej zasadności przesunięcia środków z systemu rolnego na potrzeby emerytów socjalnych. Należy zaznaczyć, że petycja stanowi jedynie pierwszy etap procesu legislacyjnego i wymaga rozpatrzenia przez Senat, a ostateczna zmiana przepisów będzie uzależniona od decyzji parlamentu i podpisu prezydenta.

Aktualne ulgi i wsparcie finansowe dla seniorów

Mimo dyskusji o nowych ulgach, część seniorów już teraz korzysta z istniejących preferencji, ponieważ emerytury i renty do kwoty 2500 złotych miesięcznie są zwolnione z podatku dochodowego, co przekłada się na wyższą kwotę świadczenia wypłacaną "na rękę" bez potrzeby składania dodatkowych wniosków. Ponadto, osoby starsze mogą ubiegać się o inne wsparcie, takie jak bon ciepłowniczy, który przysługuje seniorom o dochodach poniżej ustalonych progów, zapewniając co najmniej 500 złotych na pokrycie kosztów ogrzewania, choć wymaga to złożenia odpowiedniego wniosku. Liczne programy, zarówno centralne, jak i lokalne, oferują seniorom dodatkowe wsparcie finansowe lub usługowe, jednak zasady ich przyznawania i wysokość świadczeń są zróżnicowane regionalnie i często wiążą się z wymogiem złożenia odrębnych aplikacji. Petycja postulująca zwolnienie emerytów z PIT na wzór ulgi dla rodzin jest dowodem na to, że w społeczeństwie istnieje zapotrzebowanie na głębszą reformę systemu podatkowego w kontekście wsparcia dla osób starszych, jednak droga do wprowadzenia takiego projektu w życie jest długa i skomplikowana, wymagająca rozpatrzenia przez Senat, opinii komisji parlamentarnych, głosowania w Sejmie i ostatecznej akceptacji prezydenta.