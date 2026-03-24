Praca na emeryturze w 2026 roku. Dlaczego seniorzy zarabiają więcej?

Obecny wzrost dochodów wielu seniorów wynika bezpośrednio z podniesienia płacy minimalnej, która w 2026 roku osiągnęła wyższy poziom. Emeryci, którzy decydują się na kontynuowanie pracy lub podjęcie nowego zatrudnienia, otrzymują wynagrodzenie nie niższe niż ustawowe minimum. Dzięki temu osoba łącząca pobieranie świadczenia emerytalnego z pracą na etacie może liczyć na kwotę "na rękę" oscylującą wokół 3600 zł - co w połączeniu z samą emeryturą realnie podnosi miesięczny domowy budżet.

Korzyści z łączenia emerytury z pracą

Praca na emeryturze to nie tylko kwestia finansowa, ale także sposób na utrzymanie aktywności społecznej i umysłowej. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że z roku na rok coraz więcej Polaków decyduje się na taki krok. Oto główne aspekty, które warto wziąć pod uwagę:

Wzrost świadczenia (Waloryzacja i przeliczenie): Od 1 marca 2026 roku wszystkie emerytury wzrosły o 5,3 proc. w ramach corocznej waloryzacji. Dodatkowo każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego to okres, w którym odprowadzane są nowe składki. Po złożeniu wniosku do ZUS (formularz ERPO), wysokość Twojego świadczenia zostanie ponownie przeliczona i trwale wzrośnie.

Pełna swoboda zarobkowania: Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn), mogą dorabiać do emerytury bez żadnych limitów. ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi Twojego świadczenia, bez względu na to, ile zarobisz w nowej pracy.

Bonus dla aktywnych - Ulga dla seniora: Jeśli zdecydujesz się pracować i czasowo zrezygnujesz z pobierania emerytury, możesz skorzystać z tzw. "Ulgi dla pracujących seniorów". Dzięki niej Twoje zarobki do kwoty 85 528 zł rocznie są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego (PIT), co jeszcze bardziej zwiększa wypłatę netto.

Elastyczność: Wielu pracodawców coraz chętniej zatrudnia seniorów, oferując im elastyczne formy współpracy, co pozwala dopasować czas pracy do indywidualnych potrzeb zdrowotnych.

Bardzo ważne jest rozróżnienie: kwota, o której często słyszymy w mediach, nie jest prezentem od ZUS-u dla każdego emeryta. To wynik pracy zawodowej. Jeśli spotkasz się z nagłówkiem obiecującym dodatkowe 3600 zł dla każdego, warto podchodzić do niego z dystansem - najpewniej chodzi o ustawowe wynagrodzenie minimalne z tytułu pracy, a nie o nowe, bezwarunkowe wsparcie finansowe. Dla wielu seniorów podjęcie pracy stało się realną strategią na poprawę jakości życia, a dzięki regulacjom płacy minimalnej oraz braku ograniczeń w łączeniu dochodów, wysiłek ten jest obecnie lepiej wynagradzany niż w latach ubiegłych.

Instrukcja: Jak podwyższyć swoją emeryturę po okresie pracy?

Jeśli pracujesz na emeryturze (na umowę o pracę lub zlecenie z opłaconymi składkami społecznymi), masz prawo do ponownego przeliczenia swojego świadczenia. ZUS nie zrobi tego automatycznie - musisz złożyć odpowiedni wniosek.

Krok 1: Kiedy złożyć wniosek? Możesz to zrobić raz w roku kalendarzowym. Jeśli zakończyłeś pracę u danego pracodawcy wcześniej, wniosek możesz złożyć od razu po ustaniu zatrudnienia. Krok 2: Przygotuj formularz ERPO. Głównym dokumentem jest wniosek ERPO (Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego). Formularz pobierzesz w każdej placówce ZUS lub wydrukujesz ze strony internetowej zus.pl. Wypełnienie jest proste: wpisujesz swoje dane (PESEL, adres) i zaznaczasz kwadrat informujący o doliczeniu okresów składkowych. Krok 3: Dołącz zaświadczenia (jeśli są wymagane). Jeśli pracujesz na umowę o pracę, ZUS widzi Twoje składki w systemie, więc zazwyczaj nie potrzebujesz dodatkowych dokumentów. Jeśli pracowałeś na umowę zlecenie, warto dołączyć zaświadczenie od zleceniodawcy o okresach opłacania składek społecznych. Krok 4: Złóż dokumenty. Masz trzy drogi: Osobiście: W najbliższej placówce ZUS (możesz wrzucić do skrzynki na dokumenty). Pocztą: Listem poleconym na adres Twojego oddziału ZUS. Przez Internet: Jeśli masz Profil Zaufany, możesz to zrobić bez wychodzenia z domu przez portal PUE ZUS. Co się stanie potem? ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności. Otrzymasz decyzję o nowej, wyższej kwocie emerytury oraz wyrównanie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Ważna wskazówka: Nawet jeśli pracujesz tylko na kilka godzin w tygodniu, warto składać ten wniosek co roku. Każda wpłacona składka podnosi Twoją podstawę obliczenia emerytury, co przy obecnej waloryzacji daje realny zysk.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o pracę na emeryturze