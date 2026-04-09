Mimo że zaledwie 30% przedsiębiorców ocenia obecną sytuację gospodarczą Polski jako dobrą lub bardzo dobrą (w 2024 było to 25%), finanse swojego biznesu i perspektywy postrzegają bardziej optymistycznie – 63% i planują dalszy rozwój i wzrost konkurencyjności, a za tym wymianę lub uzupełnienie flot pojazdów.

Reklama

Nowe auto w firmie: przedsiębiorców stać teraz na zakup

Aż 63% określa swoją kondycję finansową jako dobrą lub bardzo dobrą, a tylko 10% obawia się jej pogorszenia w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ten optymizm przekłada się na plany, w których flota samochodowa zajmuje poczesne miejsce. Zdecydowanie wymieniać flotę lub część zamierza 38% firm. Co może cieszyć branżę aż 60% wybiera auta nowe.

- Plany firm są w dużym stopniu uzależnione od przewidywań dotyczących sytuacji gospodarczej. W porównaniu do zeszłego roku, oceny przedsiębiorców zarówno polskiej gospodarki, jak i kondycji własnej firmy, nieco się polepszyły. Naszym zdaniem te kilka procent więcej świadczy o większej niż rok temu gotowości do dalszego rozwoju biznesu. Takie pozytywne sygnały obserwujemy już od początku roku w relacjach z naszym klientami, firmy są gotowe na inwestycję w lepsze i nowocześniejsze rozwiązania, zapewniające im mobilność, optymalną do ich potrzeb -komentuje sytuację Michał Dyc, Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Volkswagen Financial Services.

Kolejne auto dla firmy: musi być nowe, ale może być w podstawowej wersji

Jak wspomnieliśmy 60% firm planujących zakupy aut stawia na nową produkcję, ale stąpają one twardo po ziemi i wybory zakupowe dokonują na podstawie solidnej w kalkulacji kosztów i potrzebie przewidywalności.

Przedsiębiorcy wykazują się dużym pragmatyzmem: 60% z nich, mając określoną kwotę, wolą zainwestować w zakup nowego podstawowego modelu niż rozważyć nawet lekko używane z lepszymi parametrami wyposażenia.

Planowany budżet na zakup mieści się w granicach 100-150 tys. zł. Ostrożność i pragmatyzm dotyczy także przedsiębiorców wybierających auta używane, szukają pojazdów niemal nowych - 78% deklaruje, że nie mogą być one starsze niż 5 lat.

Zakup auta chińskiego to dla firmy wielkie ryzyko

Choć rynek motoryzacyjny zalewają nowi gracze z Azji, polski biznes pozostaje wierny sprawdzonym markom. VW, koncern Stellantis czy japońska Toyota są w centrum zainteresowań flotowych segmentu przedsiębiorców.

Zainteresowanie markami chińskimi w segmencie B2B jest niższe niż u klientów indywidualnych i wynosi jedynie 19%. Na tak w tej grupie przemawia atrakcyjna cena dla 53%. Jednak bariery pozostają silne: brak zaufania, obawy o jakość i częsty brak szerokiej oferty modeli dostosowanej do specyfiki biznesu.

Dochodzą do tego jeszcze zagadnienia bezpieczeństwa, gdzie instytucje państwowe w tym wojsko i formacje mundurowe, ograniczają dostęp do swoich obiektów autom Chińskiej produkcji. Cyberbezpieczeństwo jest jednym z aktualnych trendów i to planując biznes należy też w kwestii flot wziąć pod rozwagę.

Zakupy auta do firmy: elektromobilne muszą poczekać na swój czas

Napędy alternatywne w biznesie wciąż czekają na swój przełom. Elektromobilność pozostaje niszową opcją - tylko 9% planowanych zakupów to auta w pełni elektryczne. Nieco lepsze wyniki osiągają hybrydy, które wybiera co 5. firma.

Główne przeszkody wciąż są te same: wysoka cena zakupu, obawy o zasięg oraz niewystarczająca infrastruktura ładowania. Przedsiębiorcy coraz śmielej spoglądają w stronę elektromobilności, ale potrzebują kompleksowego wsparcia zarówno finansowego, jak i doradczego w procesie przechodzenia na zeroemisyjne floty.

Coraz większego znaczenia nabierają też potrzeby pomiaru śladu węglowego, co wynika z obowiązków prawnych z obszaru ESG. To właśnie kompleksowe wsparcie, a nie tylko sam produkt, będzie kluczem do popularyzacji napędów zeroemisyjnych.

- W VW FS stale staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom klientom i oferować im unikalne rozwiązania, dzięki którym będą mogli skalować swój biznes również dzięki flocie. Niedawno wdrożony przez nas kalkulator elektromobilności dla firm pozwala im ocenić i zobaczyć na konkretnych liczbach, czy samochody elektryczne są optymalnym rozwiązaniem dla ich przedsiębiorstwa - mówi Krzysztof Leszczyński, ekspert ds. elektromobilności Volkswagen Financial Services

Zakup auta i floty do firmy standardowo w leasingu

W obszarze finansowania leasing klasyczny pozostaje bezkonkurencyjny. Taką formę finansowania floty wybierana przez 65% firm. Gotówkę zaledwie (10%) i najem długoterminowy (8%) stanowiąone zatem jedynie margines rynku. Firmy oczekują przede wszystkim konkretnych korzyści: 0% prowizji, preferencyjnego oprocentowania oraz darmowego ubezpieczenia.

Zakup auta w firmie teraz najchętniej przez Internet

Mocnym trendem w segmencie B2B zakupu samochodów i flot jest rosnąca rola i funkcjonalność kanałów cyfrowych. Choć 50% firm wciąż woli finalizować zakup auta w salonie, to już 51% ogółu respondentów jest zainteresowanych zakupem usług dodatkowych (ubezpieczenie, serwis) przez Internet, co daje cenną elastyczność, dostępność i personalizację wysokiego stopnia pod konkretne działy firmy a nawet pracowników.

Wyniki badania VW FS jasno pokazują, że model obsługi klienta ewoluuje w stronę hybrydową. Dealer/service musi być dokładnie tam, gdzie klient tego potrzebuje i w takiej formie, która daje mu największą korzyść - czy to czasową, czy finansową. Firma oferująca samochody i floty dla biznesu musi być zawsze jeden krok przed rynkiem i jako pierwsza odpowiadać na potrzeby klientów, oferując im elastyczne nowe rozwiązania w tym te cyfrowe, oparte na paradygmacie praktycznego ułatwienia prowadzenia biznesu przez firmę, która kupuje auto.