To nie jest dobra wiadomość dla tych, którzy wciąż lubią słyszeć charakterystyczny szelest banknotów. Wypłata pieniędzy z bankomatu, przez lata niemal niezauważalna w domowym budżecie stała się droższa.

Skończyły się tanie wypłaty

Visa i Mastercard zmieniły z początkiem lutego sposób naliczania opłat za wypłaty gotówki z bankomatów. I nie są to zmiany kosmetyczne. Jak wskazywał fakt.pl, nowe stawki oznaczają w praktyce nawet ponad dwukrotny wzrost kosztów pojedynczej transakcji dla banków.

Najmocniej jest to odczuwalne dla tych, którzy korzystają z bankomatów należących do niezależnych operatorów, takich jak Euronet, ITCARD, Planet Cash czy ATM Express. To właśnie one obsługują zdecydowaną większość wypłat w Polsce.

Ten model cennika Visy i Mastercarda odszedł do historii

Jeszcze niedawno Visa stosowała prostą zasadę: stała opłata w wysokości 1,30 zł, niezależnie od tego, czy klient wypłacał 100, czy 1000 zł. Ten model odszedł do historii.

Od lutego Visa wprowadziła system hybrydowy. 1,20 zł opłaty podstawowej oraz dodatkowe 0,17 proc. od wartości wypłacanej kwoty. Mastercard idzie bardzo podobną drogą: 1,20 zł plus 0,18 proc. prowizji. Na papierze różnice wydają się niewielkie. W praktyce — boleśnie odczuwalne dla banków.

Tyle bank płaci więcej za wypłatę z bankomatu

Ile zapłaci klient? Wszystko zależy od cennika banku, w którym klient ma rachunek. Jak wyliczał fakt.pl pojedyncza wypłata 1000 złotych kartą Mastercard oznacza dla banku koszt 3 złotych prowizji. W przypadku Visy to niespełna 2,90 zł. Dla porównania — do tej pory Mastercard pobierał około 1,70 zł za każdy wypłacony tysiąc, a Visa 1,30 zł. To oznacza, że koszt pojedynczej wypłaty wzrasta nawet ponad dwukrotnie. A im wyższa kwota, tym różnica staje się bardziej dotkliwa.

To zmiana względem wcześniejszego modelu, gdzie opłata była stała i znacznie niższa. Dla banków oznacza to wzrost kosztów nawet o kilkadziesiąt procent.

Zmiana, która uderza w kieszenie klientów

Zmiana nie dotyczy bezpośrednio klientów, ale rozliczeń między bankami a operatorami bankomatów. W praktyce jednak koszty są przerzucane na użytkowników kont.

Efekty tych zmian są już widoczne w ofertach banków – wskazuje serwis biznes.info. W wielu przypadkach znikają darmowe wypłaty, rosną prowizje – przykładowo z 5 zł do nawet 10 zł – a dodatkowo pojawiają się opłaty naliczane procentowo. Coraz częściej banki wprowadzają też ograniczenia liczby bezpłatnych wypłat w miesiącu. To właśnie dlatego w nowych tabelach opłat, aktualizowanych wiosną 2026 roku, pojawia się coraz więcej dodatkowych warunków oraz wyższych kosztów.

W 2026 roku wypłata gotówki z bankomatu innego banku oznacza zazwyczaj dodatkową opłatę, przy czym jej wysokość jest wyraźnie zróżnicowana w zależności od instytucji. Jak sprawdził biznes.info, W PKO BP wynosi ona około 10 zł, w Pekao SA około 2,3 proc. wartości wypłaty (minimum 5 zł), w Santander Bank Polska około 5 zł, a w ING Banku Śląskim pierwsza wypłata może być darmowa, natomiast kolejne kosztują około 5 zł. W mBanku opłata zależy od kwoty – przykładowo wypłaty powyżej 300 zł mogą być bezpłatne – natomiast w BOŚ Banku często nie ma prowizji.

Łączne koszty mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu złotych

W praktyce oznacza to, że przy kilku wypłatach w miesiącu łączne koszty mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu złotych. Darmowa wypłata nadal jest możliwa, jednak zazwyczaj pod określonymi warunkami. Najczęściej dotyczy to korzystania z bankomatów własnego banku, spełnienia warunków prowadzenia konta, takich jak regularne wpływy lub płatności kartą, wypłaty powyżej określonej kwoty – na przykład od 300 do 500 zł – albo zmieszczenia się w limicie darmowych wypłat, który bywa ograniczony do jednej operacji miesięcznie.

Warto przy tym pamiętać, że nawet jeśli bank nie pobiera prowizji, dodatkowa opłata może zostać naliczona przez operatora bankomatu, co w praktyce oznacza, że całkowity koszt transakcji nie zawsze jest oczywisty dla klienta.

Gotówka przestała być darmowa

Wniosek z tych zmian jest jednoznaczny – pisze biznes.info. gotówka przestaje być „darmowa”. Modyfikacje wprowadzone przez organizacje płatnicze Visa i Mastercard już przekładają się na oferty banków i realne koszty ponoszone przez klientów. Choć pojedyncza opłata może wydawać się niewielka, w skali miesiąca potrafi zauważalnie obciążyć budżet. Koszt wypłaty rośnie wraz z kwotą, wypłaty z obcych bankomatów są coraz droższe, a banki wprowadzają więcej ograniczeń i warunków. Dla wielu osób oznacza to konieczność zmiany nawyków finansowych i większej uwagi przy korzystaniu z gotówki.