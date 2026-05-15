Forsal logo

Wielkie zmiany w rachunkach za prąd. Za energię będziemy płacić po nowemu. Już postanowione

Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
7 minut temu
Wielkie zmiany w rachunkach za prąd. Za energię będziemy płacić po nowemu. Już postanowione
Wielkie zmiany w rachunkach za prąd. Za energię będziemy płacić po nowemu. Już postanowione/Shutterstock
Ile płacimy za samą energię, ile za jej dystrybucję, jaka jest łączna kwota do zapłaty oraz do kiedy obowiązuje umowa. Tak będą wyglądać faktury za prąd. Rząd zabierał się za rachunki za energię, które mają być bardziej czytelne i zrozumiałe. Obecnie obowiązująca, skomplikowana struktura opłat sprawia, że przeciętny Kowalski ma trudności z określeniem, za co dokładnie płaci. Nowy wzór dokumentu ma to zmienić.

Potrafią mieć nawet kilkanaście pozycji, z których przeciętny odbiorca rozumie może dwie. Tak wyglądają teraz rachunki za prąd. To ma się zmienić. Rząd przyjął projekt deregulacyjny, wprowadzający na fakturach porządek. To koniec z przedzieraniem się przez gąszcz skomplikowanych pozycji i technicznego języka?

Według rzecznika rządu Adama Szłapki każdy rachunek ma zawierać krótkie, zrozumiałe podsumowanie: ile płacisz za energię, ile za jej przesył i jaka jest końcowa kwota do zapłaty.

Wreszcie koniec z zawiłymi fakturami

-Upraszczamy informacje na rachunkach za prąd. Każdy rachunek będzie zawierał krótkie i zrozumiałe podsumowanie, ile i za co płaci konsument- poinformował Szłapka, cytowany przez kancelarię premiera na platformie X.

Od 30 czerwca sprzedawcy energii będą zobowiązani do wyodrębnienia trzech podstawowych składników: kosztu energii, kosztu dystrybucji oraz całkowitej kwoty do zapłaty – w formie, która nie będzie przypominać specjalistycznej dokumentacji.

Nie będzie można postawić domu na własnej działce. Wszystko przez zmianę przepisów
Nie będzie można postawić domu na własnej działce. Wszystko przez zmianę przepisów

Zmiany obejmą również sposób dostarczania faktur

Elektroniczna forma stanie się domyślną opcją dla odbiorców. Papierowe rachunki będą dostępne wyłącznie na wyraźne życzenie klienta.

To rozwiązanie wpisuje się w szerszy trend cyfryzacji usług, choć dla części odbiorców może stanowić wyzwanie. Ministerstwo zapewnia jednak, że osoby preferujące tradycyjną formę nadal będą mogły z niej korzystać.

Konkretne terminy dla operatorów

Nowe przepisy wprowadzają także konkretne terminy dla operatorów systemów dystrybucyjnych. Po zawarciu umowy sprzedaży energii licznik ma zostać zainstalowany w ciągu 21 dni od momentu zgłoszenia przez sprzedawcę. To krok w stronę usprawnienia procesu przyłączania nowych odbiorców do sieci.

Postanowione. Fotowoltaika na dachach będzie przymusowa. Kto nie zamontuje paneli w domu… nie zamieszka?
Postanowione. Fotowoltaika na dachach będzie przymusowa. Kto nie zamontuje paneli w domu… nie zamieszka?

Zmiany dla branży, mniej biurokracji

Reforma obejmuje również ograniczenie obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw energetycznych, co ma przełożyć się na niższe koszty i mniej biurokracji.

W projekcie znalazły się także rozwiązania skierowane do inwestorów i firm. Chodzi o uproszczenia w zakresie odnawialnych źródeł energii, łatwiejsze przyłączenia do sieci oraz rozszerzenie możliwości wykorzystania tak zwanego cable poolingu o magazyny energii.

Choć te zmiany są mniej odczuwalne dla przeciętnego odbiorcy, w dłuższej perspektywie mogą wpłynąć na większy udział zielonej energii i stabilizację cen prądu.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWielkie zmiany w rachunkach za prąd. Za energię będziemy płacić po nowemu. Już postanowione »
Tematy: zmianyrachunki za prądrachunek za prąd
Powiązane
Obowiązkowy dokument dla właścicieli wszystkich domów i mieszkań. Jego brak oznacza 5000 złotych kary. Kontrolerzy ruszyli do akcji
Obowiązkowy dokument dla właścicieli wszystkich domów i mieszkań. Jego brak oznacza 5000 złotych kary. Kontrolerzy ruszyli do akcji
To ostateczny koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
To koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
Jest tańszy od pelletu i daje więcej ciepła. Ten opał jest hitem zimy w polskich domach?
Jest dużo tańszy od pelletu, daje dużo więcej ciepła. Ten opał stał się prawdziwym hitem w polskich domach?
Zobacz
|
Jest tańszy od pelletu i daje więcej ciepła. Ten opał jest hitem zimy w polskich domach?
Jest dużo tańszy od pelletu, daje dużo więcej ciepła. Ten opał stał się prawdziwym hitem w polskich domach?
odpady, zanieczyszczenie powietrza, grzywna, smog, gmina
Gorzka niespodzianka dla korzystających z kominków i centralnego ogrzewania. Można zapłacić wysoką grzywnę
limit, paliwo, rząd, ropa, ceny paliw, Dziennik Ustaw
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu [rozporządzenie w Dzienniku Ustaw]
odwołanie, kary, trawa, zezwolenie, studnia, woda
Zakaz podlewania trawy wodą ze studni. Nie użyjesz jej również do prania, mycia auta czy w gospodarstwie domowym – jeśli przekroczysz limit
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj