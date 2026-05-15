Wielkie zmiany w rachunkach za prąd. Za energię będziemy płacić po nowemu. Już postanowione

Potrafią mieć nawet kilkanaście pozycji, z których przeciętny odbiorca rozumie może dwie. Tak wyglądają teraz rachunki za prąd. To ma się zmienić. Rząd przyjął projekt deregulacyjny, wprowadzający na fakturach porządek. To koniec z przedzieraniem się przez gąszcz skomplikowanych pozycji i technicznego języka?

Według rzecznika rządu Adama Szłapki każdy rachunek ma zawierać krótkie, zrozumiałe podsumowanie: ile płacisz za energię, ile za jej przesył i jaka jest końcowa kwota do zapłaty.

Wreszcie koniec z zawiłymi fakturami

-Upraszczamy informacje na rachunkach za prąd. Każdy rachunek będzie zawierał krótkie i zrozumiałe podsumowanie, ile i za co płaci konsument- poinformował Szłapka, cytowany przez kancelarię premiera na platformie X.

Projekt wprowadza ułatwienia dla odbiorców energii elektrycznej.



Zmiany umożliwią czytelniejsze rachunki za prąd oraz szybszą komunikację ze sprzedawcami energii.



Od 30 czerwca sprzedawcy energii będą zobowiązani do wyodrębnienia trzech podstawowych składników: kosztu energii, kosztu dystrybucji oraz całkowitej kwoty do zapłaty – w formie, która nie będzie przypominać specjalistycznej dokumentacji.

Zmiany obejmą również sposób dostarczania faktur

Elektroniczna forma stanie się domyślną opcją dla odbiorców. Papierowe rachunki będą dostępne wyłącznie na wyraźne życzenie klienta.

To rozwiązanie wpisuje się w szerszy trend cyfryzacji usług, choć dla części odbiorców może stanowić wyzwanie. Ministerstwo zapewnia jednak, że osoby preferujące tradycyjną formę nadal będą mogły z niej korzystać.

Konkretne terminy dla operatorów

Nowe przepisy wprowadzają także konkretne terminy dla operatorów systemów dystrybucyjnych. Po zawarciu umowy sprzedaży energii licznik ma zostać zainstalowany w ciągu 21 dni od momentu zgłoszenia przez sprzedawcę. To krok w stronę usprawnienia procesu przyłączania nowych odbiorców do sieci.

Zmiany dla branży, mniej biurokracji

Reforma obejmuje również ograniczenie obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw energetycznych, co ma przełożyć się na niższe koszty i mniej biurokracji.

W projekcie znalazły się także rozwiązania skierowane do inwestorów i firm. Chodzi o uproszczenia w zakresie odnawialnych źródeł energii, łatwiejsze przyłączenia do sieci oraz rozszerzenie możliwości wykorzystania tak zwanego cable poolingu o magazyny energii.

Choć te zmiany są mniej odczuwalne dla przeciętnego odbiorcy, w dłuższej perspektywie mogą wpłynąć na większy udział zielonej energii i stabilizację cen prądu.