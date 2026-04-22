Nowy wiek emerytalny w Polsce 2026 - od kiedy? Rząd już wie, ZUS potwierdza decyzję, eksperci biją na alarm. Będzie nowy wiek emerytalny dla kobiet?

Będzie nowy wiek emerytalny dla kobiet? Raport rozwiewa wątpliwości

Wokół wieku emerytalnego znów zrobiło się głośno, bo w debacie publicznej pojawił się nowy pomysł na zrównanie zasad dla kobiet i mężczyzn. Chodzi o petycję, którą zajmowała się sejmowa Komisja do Spraw Petycji.

Zakłada ona wspólny wiek emerytalny na poziomie 62 lat dla obu płci, co w praktyce oznaczałoby podniesienie wieku dla kobiet o 2 lata i jednoczesne obniżenie go dla mężczyzn o 3 lata. To właśnie ta historia mogła wywołać wrażenie, że szykuje się większa zmiana w systemie. T

To jednak na razie tylko jeden z pomysłów, który pojawił się w debacie, a nie obowiązujące prawo. Z najnowszych ustaleń opisywanych w mediach na podstawie przeglądu systemu emerytalnego przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i ZUS wynika coś innego. Mianowicie brak planu podnoszenia ustawowego wieku emerytalnego.

Przypomnijmy, że przegląd systemu emerytalnego to obowiązkowy raport przygotowywany co kilka lat przez Ministerstwo Pracy we współpracy z ZUS. Jego zadaniem nie jest wprowadzanie zmian, ale dokładna analiza tego, jak działa system i jakie wyzwania stoją przed nim w kolejnych latach

Z najnowszego przeglądu systemu emerytalnego, do którego dotarł "Fakt" wynika, że nie ma planów zmiany wieku emerytalnego. To jedna z najważniejszych informacji dla osób pracujących, które obawiały się ingerencji w obowiązujące zasady.

Obecnie prawo do emerytury w Polsce przysługuje po osiągnięciu ustawowego wieku, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, oraz po spełnieniu wymogów dotyczących stażu składkowego i nieskładkowego (20 lat kobiety i 25 lat mężczyźni). Ten model funkcjonuje od blisko dekady i pozostaje fundamentem całego systemu.

Decyzja o utrzymaniu tych granic ma zapewnić stabilność i przewidywalność dla przyszłych emerytów. Jednocześnie autorzy raportu podkreślają, że brak zmian w wieku emerytalnym nie oznacza, że system nie wymaga dalszych działań i modernizacji.

Skoro więc rząd nie planuje podnoszenia wieku emerytalnego, to jakie wnioski płyną z raportu i jakie rozwiązania mogą wzmocnić system w najbliższych latach?

Prawie milion nowych emerytów i widoczne różnice w świadczeniach

Z danych zawartych w raporcie wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat niemal milion osób w Polsce przeszło na emeryturę. To wyraźnie pokazuje skalę obciążenia systemu.

Raport zwraca też uwagę na różnice w wysokości świadczeń między kobietami a mężczyznami. Są one zauważalne i wynikają m.in. z krótszego okresu aktywności zawodowej kobiet oraz niższych składek odprowadzanych w trakcie życia zawodowego.

Dane demograficzne też nie pozostawiają złudzeń co do kierunku zmian. Z informacji GUS wynika, że na koniec 2025 roku liczba ludności Polski wynosiła 37 mln 332 tys., co oznacza spadek o 157 tys. osób w ciągu roku.

W tym samym czasie urodziło się 238 tys. dzieci, a zmarło 406 tys. osób. To przekłada się na wyraźny ubytek naturalny. Jednocześnie rośnie udział osób w wieku poprodukcyjnym, który wynosi już 24,2 proc. społeczeństwa.

Struktura wieku również się zmienia. Liczba dzieci i młodzieży spadła do 6,6 mln, a osób w wieku produkcyjnym jest 21,7 mln. Coraz większa grupa emerytów przypada więc na coraz mniejszą liczbę pracujących.

Polityka a wiek emerytalny. Temat wyjątkowo wrażliwy

Dyskusja o wieku emerytalnym od lat pozostaje jednym z najbardziej drażliwych tematów politycznych. Wypowiedzi polityków pokazują, jak duże emocje budzi ten temat.

W Sejmie nie brakuje opinii, że zmiana wieku emerytalnego mogłaby mieć poważne konsekwencje polityczne. Padają nawet stwierdzenia, że jest to „polityczna trumna”, co pokazuje, jak silne są społeczne reakcje na tego typu propozycje.

W pamięci wciąż pozostaje reforma z 2012 roku, kiedy podniesiono wiek emerytalny do 67 lat dla wszystkich. Decyzja ta była szeroko krytykowana i, jak przyznają dziś politycy, prawdopodobnie miała wpływ na wynik wyborów w 2015 roku. Z kolei w 2017 roku przywrócono obecne zasady.

Eksperci biją na alarm. Chodzi nie tylko o wiek

Choć wiek emerytalny pozostaje bez zmian, eksperci zwracają uwagę na inne problemy systemu. Kluczową kwestią jest długość życia i sposób wyliczania świadczeń.

Mechanizm jest prosty, zgromadzony kapitał emerytalny dzielony jest przez przewidywaną liczbę miesięcy życia po przejściu na emeryturę. Im dłużej żyjemy, tym niższe miesięczne świadczenie. Oznacza to, że wcześniejsze przejście na emeryturę może skutkować niższą wypłatą. Różnica kilku lat, szczególnie między 60. a 65. rokiem życia, ma w tym przypadku bardzo duże znaczenie.

Dane GUS pokazują, że długość życia Polaków po pandemicznym spadku znów rośnie i jest wyższa niż w 2020 roku. To oznacza, że system emerytalny musi uwzględniać coraz dłuższy okres pobierania świadczeń, co bezpośrednio wpływa na ich wysokość.

Aktywność zawodowa po osiągnięciu wieku emerytalnego

Raport wskazuje również na rosnące znaczenie aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego. Obecne rozwiązania zachęcające do dalszej pracy po przejściu na emeryturę przynoszą efekty, co widać w rosnących wskaźnikach zatrudnienia wśród seniorów. To właśnie ten kierunek jest wskazywany jako jeden z kluczowych elementów przyszłych zmian w systemie. Zamiast ingerencji w wiek emerytalny, większy nacisk kładzie się na tworzenie warunków, które umożliwią i zachęcą do dłuższej aktywności zawodowej.

Z zestawienia danych, raportów i opinii wyłania się spójny obraz obecnego systemu. Obowiązujące zasady na razie nie będą zmieniane, jednak cały system działa w coraz trudniejszych warunkach demograficznych. Rośnie też liczba emerytów, pojawiają się wyraźne różnice w wysokości świadczeń, żyjemy coraz dłużej .

W tle cały czas toczy się dyskusja o przyszłości systemu, ale na dzień dzisiejszy wiek emerytalny w Polsce pozostaje bez zmian, a kluczowe wyzwania dla władz dotyczą funkcjonowania całego systemu, a nie tylko samego wieku przejścia na emeryturę.