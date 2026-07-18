Nowe zasady pracy w czasie upałów. Ministra podpisała rozporządzenie

Przepisy dostosowane do zmieniającego się klimatu

Klimat się zmienia, coraz częściej doświadczamy w Polsce gwałtownych zjawisk pogodowych, w tym bardzo wysokich temperatur. Praca w ekstremalnym upale, szczególnie praca fizyczna, niesie ze sobą realne ryzyko udaru cieplnego i poważnych problemów zdrowotnych.

To nowa rzeczywistość klimatyczna, do której muszą dostosować się także przepisy prawa pracy – to nie jednorazowa reakcja, tylko przygotowanie systemu na trwałą zmianę warunków

9 lipca 2026 roku Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podpisała rozporządzenie o pracy w upałach. Jego celem jest ochrona zdrowia i życia pracowników.

Maksymalne temperatury wykonywania pracy

Rozporządzenie wskazuje wprowadzenie maksymalnych progów temperatury, przy których wykonywanie określonych rodzajów prac będzie czasowo wstrzymywane. To:

35 °C w pomieszczeniach pracy – dla każdego rodzaju prac,

32 °C na otwartej przestrzeni – wyłącznie dla prac ciężkich.

Co ważne, wstrzymanie prac ma obowiązywać tylko w czasie faktycznego przekroczenia tych progów, a nie w oparciu o prognozy.

Dodatkowo rozporządzenie wprowadza progi temperatur, po osiągnięciu których pracodawcy będą zobowiązani do podjęcia konkretnych działań ograniczających wzrost temperatury albo – jeśli to niemożliwe – zastosowania odpowiednich rozwiązań organizacyjnych. Zależnie od warunków, specyfiki pracy, tego czy jest wykonywana wewnątrz czy na zewnątrz, pracodawca może albo zdecydować się na montaż klimatyzacji, albo wprowadzić dodatkowe przerwy, skrócić czas pracy czy zmienić jej organizację w taki sposób, żeby uniknąć pracy w najgorętszych godzinach dnia.

Jakie działania będą musieli podjąć pracodawcy?

W pomieszczeniach pracy – rozwiązania techniczne i organizacyjne, gdy temperatura osiągnęła:

28 °C dla prac w pomieszczeniu,

25 °C dla prac ciężkich w pomieszczeniu.

Na otwartej przestrzeni - wyłącznie rozwiązania organizacyjne - 25 °C dla każdego rodzaju prac.

Obowiązki pracodawców i wyjątki od nowych przepisów

Pracodawcy będą zobowiązani do podjęcia konsultacji stosowanych rozwiązań organizacyjnych z pracownikami w ramach komisji BHP.

Uwaga! Rozporządzenie wprowadza katalog wyjątków od obowiązku czasowego wstrzymania prac.

Katalog ten wynika z konieczności zapewnienia niezakłóconego dostępu do podstawowych usług publicznych. Wyłączenia są również konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i obywateli oraz zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentami.

Termin wejścia w życie rozporządzenia

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.