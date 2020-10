Jednym z najgłośniejszych sporów w ostatnich dniach był ten z samorządami lekarskimi - w świetle nowych przepisów Izby Lekarskie będą miały obowiązek wydać na polecenie wojewody lub ministra zdrowia pełną listę lekarzy, z imieniem i nazwiskiem oraz numerem wykonywania zawodu lekarza, którzy mogą być oddelegowani do walki z COVID-19. Teraz OIL wskazywały, że mają związane ręce bo nie pozwala im na to prawo.

Wojewoda będzie mógł także powołać do walki z epidemią studentów medycyny, doktorantów, czy absolwentów, którzy jeszcze nie podeszli do egzaminów. A uczelnie medyczne będą zobowiązane przekazać listę takich osób wojewodom lub ministrowi na ich wniosek. Żeby “osłodzić” studentom przerwę w studiach - pojawia się propozycja, żeby czas z pacjentami z COVID-19, zaliczyć jako zajęcia praktyczne.

Wydłużono także wiek dla mężczyzn, którzy mogą mogą “zmobilizowani” - obecnie w przepisach dla wszystkich jest 60. rok życia, teraz ten limit zostaje jedynie dla kobiet, dla mężczyzn wydłuża się do 65.

Również doprecyzowano wiek dziecka, który “zwalnia” jednego z rodziców od powołania - jeżeli dzieci mają mniej niż 18 lat, nie można obojga rodziców skierować na “front” walki z epidemią. Aktualnie przepisy jest mniej precyzyjny - bo mówi, że dzieci powyżej 14. roku życia, nie ma jednak zapisanej górnej granicy wiekowej.

Kolejną zmianą jest także utrudnienie zwolnienia z nakazu pracy przy zakażonych koronawirusem lekarzy z chorobami przewlekłymi. Obecnie zaświadczenia w tej sprawie może wystawić lekarz zakaźnik, albo specjalista w danej dziedzinie danej choroby. W projekcie pojawia się propozycja, żeby takie uprawnienia mieli wydawać jedynie lekarze orzecznicy ZUS. Jednocześnie projekt pozwala, by osoby samotnie wychowujące dzieci do lat 18 lub rodzice dzieci do lat 14, do tej pory zwolnieni z walki z COVID mogli zgłosić się na własną prośbę do pracy z chorymi na koronawirus.

Lekarze spoza Polski

Ministerstwo zdrowia wprowadza również ułatwienia w przyjmowaniu do pracy lekarzy spoza Unii. Z jednej strony taka osoba musi mieć zaświadczenie z placówki, która chcą ją zatrudnić, posiadać prawo pobytu w RP i mieć potwierdzony przez konsula dyplom lekarza. A także posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w danej specjalizacji, w której będzie pracował w Polsce. Musi też znać polski.

Resort zdrowia w ramach zachęty daje również wszystkim pracownikom medycznym duży zastrzyk finansowy - 200 proc. dotychczasowych zarobków - zapowiada minister zdrowia. W projekcie zapisano, że “nie może być niższe niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego”.

Są także ułatwienia dla pacjentów - wśród rozwiązań znalazło się między innymi wydłużenie okresu realizacji recept na leki, które są obecnie niedostępne, a okres realizacji recept na nie się kończy - ale nie można wykluczyć, że w związku z epidemią, a tym samym potencjalnym zakłóceniem produkcji i dostaw ‑ zaistnieje taka konieczność w stosunku do większego wolumenu leków. Założono maksymalnie 150 dni - bo tyle może trwać tzw. sezon grypowy.

Są jednak i sankcje dla placówek medycznych. Zgodnie z przepisami NFZ może zabrać część kontraktu (nawet 50 proc.) za kontrolowany okres - m.in. za odmowę wykonania polecenia, nieprzyjęcie pacjenta, leczenie w sposób nieodpowiadający wymaganiom określonym przez NFZ albo “oszukiwanie” o realnych warunkach np. o liczbie miejsc czy warunków do leczenia czy też nie wprowadzenia zalecanych zmian po kontroli.