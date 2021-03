"Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu za luty pokazują, że mimo ograniczeń związanych z pandemią, wpływy do budżetu pozostają na stabilnym poziomie. Po lutym budżet wykazuje nadwyżkę w wysokości 876,3 mln zł" - poinformował w komentarzu przekazanym PAP szef resortu finansów Tadeusz Kościński.

Zgodnie z danymi resortu finansów, w lutym br. dochody budżetu państwa były wyższe o ok. 0,8 mld zł, tj. 2,6 proc. r/r i wyniosły ok. 30,4 mld zł. W okresie styczeń-luty 2021 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 71,1 mld zł i było wyższe o ok. 1,2 mld zł (tj. 1,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2020 r. - zauważyło MF.

Dochody z VAT w lutym br. były niższe o ok. 0,9 mld zł, tj. 7,0 proc. r/r i wyniosły ok. 12,4 mld zł. W okresie styczeń-luty 2021 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 35,7 mld zł i było wyższe o ok. 0,5 mld zł (tj. 1,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2020 r.

Dochody z podatku akcyzowego w lutym br. były na poziomie niższym od dochodów w lutym poprzedniego roku o 0,2 mld zł, czyli o 4,4 proc. i wyniosły ok. 5,1 mld zł. Dochody budżetu z PIT w lutym br. były wyższe o ok. 0,03 mld zł, tj. o 0,7 proc. r/r i wyniosły ok. 4,6 mld zł.

Wyliczenia MF wskazują, że dochody budżetu państwa z CIT w lutym br. były wyższe o ok. 0,1 mld zł, tj. 4,8 proc. r/r i wyniosły ok. 3,3 mld zł.

Tegoroczny budżet przewiduje, że dochody państwa w 2021 r. wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Zgodnie z wcześniejszymi danymi, pod koniec stycznia budżet miał 6,6 mld zł nadwyżki.