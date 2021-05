Polski Ład: polityka prorodzinna

Szefowa MRiPS podkreśliła, że rządowi zależy na tym, aby "ostatecznie przedstawić takie rozwiązania legislacyjne, które będą przedyskutowane z Polakami".

"Na przyszły tydzień planowana jest konferencja, na której będą omówione rozwiązania w zakresie polityki prorodzinnej, które znalazły się w Polskim Ładzie i rozpocznie się szeroka dyskusja" – powiedziała Maląg.

Przypomniała, że niebawem zaprezentowane zostaną także założenia strategii demograficznej. "Będziemy prowadzić szeroką dyskusję z Polakami nad kierunkiem tych rozwiązań. Myślę tutaj m.in. o rodzinnym kapitale opiekuńczym" – powiedział Maląg.

Dodała, że Polski Ład jest "potężną reformą społeczno-gospodarczą, która przede wszystkim wzmacnia polskie rodziny". "Czego potrzeba młodym ludziom, pokazują badania, które zostały przeprowadzone przy okazji wypracowania dokumentu, jakim jest strategia demograficzna. Potrzebna jest stabilna polityka mieszkaniowa, polityka podatkowa, odpowiedni Kodeks pracy i wsparcie nad dziećmi do trzeciego roku życia" – wskazała minister.

Przypomniała, że w Polsce obowiązuje powszechny program "Rodzina 500 plus" i – jak zapewniła – będzie on dalej utrzymywany. Maląg oceniła jednocześnie, że potrzebne jest wzmocnienia polityki pronatalistycznej i wsparcie rodziców dzieci do 3 lat.

"Tutaj planujemy dwa komponenty. Jeden zakłada rozwój opieki instytucjonalnej. Do tej pory program +Maluch plus+ funkcjonował z budżetem 450 mln zł rocznie. Teraz to będzie 1,5 mld, a więc będą powstawały nowe miejsca żłobkowe, ale będzie też dofinansowanie do miejsc, by rodzic ponosił jak najniższe koszty" – powiedziała minister.

Dodatek na drugie dziecko

Drugim komponentem – jak mówiła – jest propozycja wypłaty świadczenia rodzicom na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. W Polskim Ładzie przewidziano, że w sumie będzie to 12 tys. zł.

Szefowa MRiPS podkreśliła, że rodzice będą mieli pełną dowolność w wydawaniu tych pieniędzy.

"Tutaj, nad konkretnym rozwiązaniem będziemy rozmawiali z Polakami. Czy będzie to elastyczna forma, że przez cały ten okres rodzic będzie pobierał te środki po 500 zł, czy w krótszym okresie np. po 1 tys. zł" – powiedziała minister.

"Chcemy wypracować taki mechanizm, który będzie akceptowalny i będzie służył młodym ludziom" – zadeklarowała Maląg.

Zmiany w obsłudze programu 500 plus

Poinformowała, że czekają nas także zmiany w obsłudze programu 500 plus. "W przyszłym naborze wnioski o świadczenie będą składane tylko elektronicznie" – zapowiedziała minister.

Podkreśliła, że bardzo ważna jest także współpraca rządu z samorządami, organizacjami pozarządowymi i pracodawcami.

"Przymierzamy się do wypracowania z Radą Dialogu Społecznego odpowiedniej definicji pracy zdalnej, aby na stałe weszła do Kodeksu pracy. Chcemy też przedyskutować z Polakami inne rozwiązania, które pomogą uelastycznić czas pracy rodziców – zarówno mamy, jak i taty" – zaznaczyła Maląg.

Dodała, że Polski Ład przewiduje rozwiązania, które zostaną wprowadzane w najbliższym czasie. Na długofalowe wyzwania ma z kolei odpowiedzieć strategia demograficzna.

"Strategia będzie proponowała rozwiązania, które zostaną przyjęte w szerszej perspektywie do 2040 r." – zapowiedziała szefowa MRiPS.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które spowodują utworzenie 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytury do 2500 zł wolne od podatku.