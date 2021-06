Jak podaje środowa "Rzeczpospolita, rząd Mateusza Morawieckiego planuje przedstawienie już w tym tygodniu najpilniejszych ustaw wchodzących w skład Polskiego Ładu. Z informacji gazety wynika, że w środę zostanie zaprezentowana lista dziesięciu najpilniejszych projektów na najbliższe 100 dni.

Doniesienia gazety potwierdził w środę rzecznik rządu w Programie Pierwszym Polskiego Radia. "Dzisiaj o godz. 11 pan premier przedstawi harmonogram najważniejszych ustaw wynikających z Polskiego Ładu" - poinformował. "Po prezentacji (programu), która odbyła się ok. 2 tygodni temu przechodzimy teraz do fazy realizacji" - dodał.

"To jest pakiet wielu, wielu ustaw, które trzeba wdrożyć, ale te najważniejsze chcemy projekty już przedstawić i skierować do Sejmu w ciągu najbliższych 100 dni" - powiedział Müller. "One będą dotyczyły m.in. również spraw podatkowych, kilku jeszcze innych ważnych ustaw takich jak kwestie mieszkaniowe, bo to też jest jeden z filarów Polskiego Ładu, więc dzisiaj ten harmonogram szczegółowy chcemy przedstawić oraz już w niektórych przypadkach jeszcze bardziej szczegółowe rozwiązania niż dotychczas" - dodał.

Jak zaznaczył, kluczowe projekty zostaną przedstawione do konsultacji w czerwcu.

"Projekt ustawy podatkowej chcielibyśmy przedstawić jako projekt jeszcze w tym miesiącu, bo to jest kluczowa ustawa z tych wszystkich w Polskim Ładzie i ona ma szczególnie kluczowy priorytet" - powiedział rzecznik rządu.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie II progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), emerytura bez podatku do 2500 zł, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania z wkładem własnym gwarantowanym przez państwo i dom do 70 mkw. bez formalności. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski