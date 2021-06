“Kontynuacja pomocy tarczowej, pomocy branżowej, jest jak najbardziej przewidziana” - powiedziała Kornecka, pytana o działania pomocowe rządu dla firm w razie wybuchu czwartej fali pandemii jesienią tego roku.

“Szczepiąc się tak naprawdę umożliwiamy nasze niezakłócone funkcjonowanie na jesieni, kiedy ten sezon chorobowy, sezon grypowy czy covidowy nadejdzie. My to wiemy w zasadzie na 90 proc. My musimy z naszej strony zrobić teraz wszystko, żeby się uchronić przed tymi restrykcjami i to jest zadanie do wykonania na najbliższe 3-4 miesiące” - dodała.

Wiceminister przyznała, że akcja szczepień przebiega w naszym kraju dosyć sprawnie, ale nie wykluczyła, że w razie nadejścia jesiennej czwartej fali pandemii mogą zostać wprowadzone "ograniczenia od strony gospodarczej”.

“Szeroki program szczepień ma na celu uchronienie nas przed czwartą falą i mam nadzieję, że Polacy podejdą do tego na tyle odpowiedzialnie, że będą wiedzieli, że nie chodzi tylko i wyłącznie o ich zdrowie, ale także o naszą gospodarkę” - powiedziała Kornecka.

Wiceminister przyznała, że cały czas są w naszym kraju branże, które podlegają ograniczeniom w działalności. “My to dostrzegamy i dla tych branż pomoc antykryzysowa jest aktualna. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie dla każdego pracownika zatrudnianego, dla każdej firmy w naszym kraju, ale chcemy, żeby kolejnego lockdownu nie było” - stwierdziła Kornecka.