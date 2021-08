Samorządy, recyklerzy i NGO są zgodni – 2 zł maksymalnej stawki opłaty opakowaniowej za 1 kg z tytułu rozszerzonej odpowiedzialności producenta – to za mało. Unia Metropolii Polskich wskazuje, że utrzymanie tego limitu oznaczałoby brak możliwości powstrzymania fali podwyżek opłat dla mieszkańców. Argumentuje, że taki poziom opłat zaspokoi tylko ok. 5 proc. ponoszonych obecnie przez gminy kosztów. Podniesiecie tę stawkę?

To prawda, jednak odpady opakowaniowe stanowią więcej niż 5 proc. odpadów komunalnych. Szacuje się, że jest to ok. 20–30 proc. Pójdziecie zatem samorządom na rękę i podniesiecie maksymalną stawkę?