W trakcie wieczornej gali przypomniano – w filmowym skrócie - najważniejsze wydarzenia organizowanego od trzech dekad spotkania, które w Krynicy i Karpaczu gościło m.in. znanych europejskich przywódców, ekspertów, biznesmenów, naukowców i ludzi kultury.

Pomysłodawca spotkania i szef Rady Programowej Forum Zygmunt Berdychowski ocenił, że największe wartości, jakie niesie za sobą to organizowane od 30 lat – obecnie w Karpaczu, a wcześniej w Krynicy-Zdroju - wydarzenie, to dialog i rozmowa.

"Udało nam się wspólnie stworzyć tę unikalną instytucję – instytucję, której największą wartością jest to, że tylko rozmawiamy między sobą. Nie mamy żadnych innych planów, nie chcemy w żaden inny sposób naszych gości angażować; chcemy tylko, żeby między sobą rozmawiali" – zadeklarował Berdychowski.

Jedną z imprez od wielu lat towarzyszących wydarzeniu jest forum Europa Karpat, którego pomysłodawcą jest b. marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Dziękując za wyróżnienie tytułem Osobowości, polityk wspominał m.in. osoby i instytucje z wielu krajów zaangażowane w dialog w ramach forum. Zaznaczył, że konferencję Europa Karpat od wielu lat organizuje Sejm RP, korzystając z gościny Forum Ekonomicznego, przy udziale znakomitego zespołu współpracowników i parlamentarzystów z Polski i Europy Środkowej. "Na tę nagrodę oni wszyscy zasłużyli" – powiedział.

Minister Andrzej Adamczyk podkreślił, że przyznany mu tytuł jest wyróżnieniem dla całego zespołu resortu infrastruktury. "Zespołu, z którym na co dzień pracuję, z którym pokonujemy trudności i realizujemy postawione przed nami zadania" – mówił, wymieniając m.in. nazwiska wiceministrów w swoim resorcie.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys przypomniał, że kierowana przez niego instytucja obchodzi w tym roku swoje pięciolecie. Jak ocenił, stworzenie PFR przyczyniło się do unowocześnienia i umocnienia wielu polskich instytucji rozwojowych.

"W trakcie pandemii, która była największym wyzwaniem ostatnich trzech dekad, byliśmy gotowi sprawnie i szybko działać. Dziękuję całemu zespołowi; ten fantastyczny, profesjonalny zespół stanął na wysokości zadania w tym trudnym czasie" – mówił Borys.

Przypomniał, że w ramach tarczy antykryzysowej w ciągu trzech miesięcy wypłacono środki 348 tys. firm, co przyczyniło się do ochrony 3 mln miejsc pracy. "Tarcza finansowa nie sprowadzała się do pieniędzy; chodziło o danie poczucia bezpieczeństwa" – powiedział prezes PFR, wskazując, iż także dzięki temu wsparciu w trudnym okresie polska gospodarka utrzymała potencjał dla rozwoju.

Organizacją pozarządową 2020 roku został Związek Harcerstwa Polskiego; nagrodę odebrał komendant ZHP harcmistrz Grzegorz Woźniak. W laudacji poseł Lewicy, były harcerz Krzysztof Gawkowski podkreślił, że ZHP to organizacja, która "daje świadomość i otwartość" już od ponad 100 lat.

"Robi to cały czas, dzielnie kształtując postawy milionów Polaków. Sam miałem wielką przyjemność nosić mundur harcerza. To doświadczenie miliona Polaków; doświadczenie, które ukształtowało nasze życie" – powiedział Gawkowski. Przekazał, że w 2027 r. w Polsce odbędzie się po raz pierwszy Światowe Jamboree Skautowe, w którym ma wziąć udział ponad 50 tys. osób z wielu krajów.

Podczas środowej gali często nawiązywano do historii Forum. Jego pomysłodawca Zygmunt Berdychowski żartował, że jubileusz 30-lecia wydarzył się "przypadkiem", gdyż wydarzeniu udało się przetrwać trzy dekady. Podziękował partnerom i gościom Forum, którzy często bezinteresownie, z zaangażowaniem wspierali organizatorów w rozwiązywaniu różnych sytuacji.

Wśród wyróżnionych podczas środowej gali firm znalazły się: Philips, Totalizator Sportowy i MSD Polska.

Berdychowski podkreślał wartość prowadzonego w ramach Forum dialogu przedstawicieli różnych środowisk, instytucji i opcji politycznych. "Ponieważ przez te 30 lat wszyscy nabrali przekonania, że przyjmowanie zaproszeń na Forum Ekonomiczne nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami, to dlatego te zaproszenia są przyjmowane" - ocenił przewodniczący Rady Programowej Forum.

"Chciałbym tym wszystkim naszym gościom, wszystkim partnerom bardzo gorąco podziękować. O jakości tej naszej instytucji decyduje przede wszystkim państwa zaangażowanie, państwa sposób podejścia do tego dialogu, który tutaj prowadzimy. I za to ogromnie dziękujemy" – podsumował Berdychowski.