Ale to nie taka skala, żeby mogło się dziać to, co w krajach wysoko rozwiniętych.Druga rzecz: w latach 70. dominowały tradycyjne przemysły. Duże zatrudnienie , naturalne środowisko dla związków zawodowych. Pozycja pracowników była inna niż dziś. Łatwiej było o spiralę wzrostu cen i płac. Dziś miażdżąca większość ludzi w krajach wysoko rozwiniętych pracuje w sektorze usług. Tu jest cały przyrost liczby miejsc pracy, a pozycja pracobiorców jest z natury rzeczy dużo słabsza, więc ryzyko spirali płacowo-cenowej jest znacznie mniejsze niż w latach 70. U nas też rynek pracy jest dość zliberalizowany. Najważniejsze jednak, że relacja podaży pracy i popytu na nią jest taka, że płace rosną szybko. Znacznie szybciej, niż wynosi długoterminowe tempo wzrostu wydajności. A żeby nie było presji inflacyjnej, to płace musiałyby rosnąć w tempie, które jest sumą wzrostu wydajności i celu inflacyjnego. Czyli o 5-6 proc. Jeśli rosną szybciej, wzrost płac jest czynnikiem, który sprzyja inflacji. Podkreślam, że to trzeba porównywać do długoterminowego tempa wzrostu wydajności. Tego mi brakuje w dzisiejszych dyskusjach, gdzie jest ciągłe koncentrowanie się na bieżących danych. A bank centralny, podobnie jak rząd, jest od tego, by utrzymać gospodarkę na ścieżce zrównoważonego wzrostu. Celem polityki gospodarczej nie może być maksymalizowanie bieżącego tempa wzrostu PKB. To jest procykliczne, a polityka powinna być antycykliczna.