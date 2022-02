Zachód odważył się w końcu działać z pełną mocą, a pierwszą reakcję już widać w notowaniach rosyjskiego rubla. Choć są problemy z jego kwotowaniami z racji na brak płynności, to mówi się, że dziś o poranku stracił on prawie połowę swojej wartości w relacji do tego, ile był jeszcze wart w piątek po południu.

Reklama

Stopa procentowa: 20 proc. Jaki będzie odwet Rosji?

Reklama

Bank centralny Rosji reagował podwojeniem wysokości stopy procentowej, która wynosi już 20 proc. A to wydaje się tylko początkiem do dalszych wydarzeń ekonomicznych i społecznych, które już wkrótce mogą wystąpić w Rosji w konsekwencji jej agresji na Ukrainę.

Rynki muszą obecnie ważyć, jakie kroki podejmie dalej Rosja w odwecie za nałożone sankcje. Obecnie nie ma jednak mowy o odcięciu Europy od gazu, ropy czy zbóż, których Rosja jest głównym producentem na świecie. Tego typu działania mogłyby podnieść inflację w Europie i prowadzić w rezultacie do stagflacji. Rosja jednak musi sprzedawać gaz i ropę, ponieważ tylko w ten sposób może obecnie otrzymywać waluty obce, od których została odcięta.

Rynki na Zachodzie nie panikują

Zachodnie rynki, zważywszy na skalę wydarzeń, nie reagują zbyt mocno. Ropa naftowa dziś o poranku drożała o ok. 5 proc., a cena WTI rosła do ponad 95 USD za baryłkę. Złoto kosztuje ok. 1900 USD za uncję. Kontrakty na indeksy w USA spadają, ale przecena nie sięga nawet 2 proc. Nasdaq 100 znajduje się przy 14000 pkt, a S&P500 w rejonie 4300 pkt. W Europie najmocniej zdaje się tracić główny indeks francuskiej giełdy CAC40, spadając o prawie 3 proc., do 6558 pkt. Niemiecki DAX zdaje się spadać o 2,2 proc., do 14233 pkt.

Stąd też wydaje się, że obecnie rynki na zachodzie nie panikują, a handel przebiega w umiarkowanie spokojnych nastrojach. Te może poprawiać również wycena na rynku stopy procentowej. Tutaj inwestorzy zdecydowanie zmniejszyli swoje oczekiwania na podwyżki stóp w USA. Prawdopodobieństwo dla wzrostu stóp procentowych o 50 pkt bazowych spadło do 4 proc., wynika z kontraktów terminowych.

Daniel Kostecki, dyrektor polskiego oddziału Conotoxia Ltd. (usługa Forex Cinkciarz.pl)