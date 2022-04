Samorządowy Kongres Finansowy to wydarzenie, w ramach którego odbędą się rozmowy na wysokim szczeblu, dotyczące przyszłości finansowej samorządów. W dniach od 11 do 12 kwietnia w Sopocie do wspólnych rozmów usiądą przedstawiciele, rządu RP, samorządów, a także przedsiębiorców i środowisk naukowych.

W obliczu wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą i kryzysu migracyjnego, program został uzupełniony o najaktualniejsze tematy, z którymi mierzą się dzisiaj samorządy. Reklama Realizowany w ramach inicjatywy Local Trends kongres, będzie okazją do spotkania i przedyskutowania możliwych scenariuszy na najbliższe miesiące i lata. Reklama - Wojna w Ukrainie sprawiła, że kwestia dyskutowanych i wdrażanych polityk rozwojowych w Polsce i w całej Unii Europejskiej musi uwzględniać to bezprecedensowe wydarzenie. Inicjatywie Local Trends od początku przyświeca idea współpracy ponad podziałami. Zdecydowaliśmy się sukcesywnie rozszerzać kontekst podejmowanych debat podczas Kongresu, aby w debacie o przyszłości samorządów wybrzmiała misja solidarności, współdziałania, odpowiedzialności, spójności i odbudowy. – podkreśla Maciej H. Grabowski, prezes zarządu Centrum Myśli Strategicznych, które wspólnie z Grupą MTP organizuje wydarzenie. Wystąpienie inauguracyjne „Spójność w warunkach wyzwań rozwojowych i obaw o wykluczenie" wygłosi Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform w Komisji Europejskiej. Komisarz odpowiedzialna jest m.in. za współpracę z państwami członkowskimi w celu zapewnienia pełnego i efektywnego wykorzystania funduszy UE oraz nadzoru nad wydatkami. Program II Samorządowego Kongresu Finansowego znajduje się na stronie www.localtrends.pl Kongres odbędzie się w dniach 11 - 12 kwietnia w Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton w Sopocie.