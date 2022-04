W marcu tego roku przedsiębiorcy - zgodnie z nowymi zasadami - zapłacili po raz pierwszy więcej na zdrowie . Z danych, które otrzymaliśmy, wynika, że we wspomnianym miesiącu wpływ do bud żetu NFZ był o 2,34 mld wyższy: wzrósł z 8,35 mld w 2020 r. do 10,69 mld w tym. Wprowadzając Polski Ład, rząd szacował, że dzięki temu będzie 7 mld zł więcej rocznie na leczenie. Zgodnie z przewidywaniami NFZ dodatkowych pieniędzy przybędzie jeszcze więcej.