Geneza obecnego wzrostu inflacji jest złożona. Jest ona zawiniona nie tylko przez wojnę w Ukrainie i blokadę energetyczną. To także nieodpowiedzialna polityka monetarna i fiskalna ostatnich lat. Truizmem będzie stwierdzenie, że obecna i przewidywana sytuacja polityczna i militarna wzmaga także niepewność w gospodarce. Wielkość ryzyka plus nieudolna polityka fiskalna przyczyniają się do podsycania inflacji. Wzrost stóp procentowych, stanowiący tego konsekwencję, przekłada się na oprocentowanie pożyczek i kredytów, a także obligacji skarbowych. W efekcie kilkudziesięciomiliardowy coroczny koszt (odsetki) przyszłego zadłużenia wzrośnie. Spróbujmy zatem uporządkować te zależności.