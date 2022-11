Dlatego teraz pojawił się pomysł, by do pakietu wprowadzić kryterium dochodowe. Jak słyszymy, uwagi w tej sprawie zgłosili m.in. Jacek Sasin, szef Ministerstwa Aktywów Państwowych i Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa. – Ich zdaniem wspieranie wszystkich, po równo w tym konkretnym przypadku może być niesprawiedliwe – wskazuje nasz rozmówca z rządu i przyznaje, że premier Morawiecki również przychyla się do tych argumentów. – Projekt ustawy dotyczyłby zarówno tych, którzy muszą zdecydować, czy wydać swoje ostatnie pieniądze na leki czy gaz, jak i tych, którzy ogrzewają swoje wielkie domy i ich na to stać – wskazuje.