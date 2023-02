Reklama

W poniedziałkowym szacunku Główny Urząd Statystyczny poinformował, że Produkt Krajowy Brutto Polski w 2022 r. wzrósł o 4,9 proc., po wzroście o 6,8 proc. w 2021 r.

Bardzo dobry wynik

Soboń ocenił, że wzrost PKB o 4,9 to "bardzo dobry wynik", a polska gospodarka pomimo "trudnego czasu" w latach 2020-2022 związanego z pandemią Covid-19 oraz wojną na Ukrainie jest "cytując klasyka, zieloną wyspą".

"Wszystko wskazuje na to, że Polska tą zieloną wyspą pozostanie również w roku 2023, kiedy zderzymy się już ze spowolnieniem gospodarczym w całej Europie zachodniej, ale my będziemy mieli wciąż wzrost gospodarczy" - powiedział.

Na pytanie o hamowanie gospodarki, które następuje kwartał po kwartale, wiceminister finansów stwierdził, że "to jest dzisiaj oczywiście powszechne zjawisko". Dodał, że Polsce nie grozi recesja, w przeciwieństwie do niektórych krajów europejskich, np. Niemiec.

"Ten wzrost gospodarczy będzie, my go szacujemy na 1,7 proc. PKB, analitycy są tutaj nieco bardziej ostrożni, ale z wykorzystaniem środków na inwestycje, w szczególności środków z Krajowego Planu Odbudowy uważam, że to jest możliwe, aby ten wzrost gospodarczy sięgał blisko 2 proc." - ocenił.

Soboń zaznaczył, że Polska jest w stanie utrzymać zakładany wzrost gospodarczy m.in. dzięki inwestycjom publicznym, które "wzrosną o około 20 proc. rok do roku".

Autor: Adrian Kowarzyk